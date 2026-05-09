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黃國軒 -《真假夜鶯》 驅趕死神的歌聲｜繪本地圖

知識轉移
更新時間：12:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-09 HKT

上次我介紹了童嘉的《想要不一樣》，那是我15年前看過而且非常喜歡的繪本。她的其他作品也不錯，但2018年出版的《真假夜鶯》我還未細讀。根據作者在後記所說，她在2002年為了參加一個紀念安徒生的插畫比賽，用了至少5年時間搜集資料、研究和創作，再累積7年才完稿，然後又過幾年才出版，花了不少心力。

《真假夜鶯》。圖片由作者提供
《真假夜鶯》。圖片由作者提供

這本繪本的對象定位大概是初小階段，介乎於兒童圖畫書與橋樑書之間。當時我對橋樑書還沒有太大興趣，所以只是簡單翻過。事隔多年，我的知識增加了、興趣廣泛了，時代也變了，讀這本書有了不一樣的體會，可以談一談。

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《真假夜鶯》的插畫以黑白為主，穿插於童嘉重述的故事中。這本書改編安徒生的經典童話《夜鶯》，經過童嘉的藝術構思，賦予了個人的風格。黑白圖畫既有獨特的美學效果，又符合橋樑書的設計取向。童嘉並沒有過多改編或顛覆原作，主要是用動物角色來設計故事人物，較易吸引孩子；另外，從書名也能發現，童嘉想凸顯出「真假」的意涵。皇上是隻獅子，他在書冊中發現夜鶯有美妙的歌聲，於是派人去尋找。貓兒小女孩引路，邀請牠為皇上唱歌，然後帶牠入宮中。牠的歌聲令皇上感動得流淚了，童嘉運用了一個跨版凝聚讀者的情緒。

另一個令我注目的跨版是死神的俯視。話說有個工匠製作了一隻機械夜鶯給皇上。它需要轉動發條才能歌唱，但確實能唱得很好。不過它已使用過度，不可再常用。真正的夜鶯早已飛走了。皇上大病了一場，死神降臨在牀邊。沒有人轉動發條啟動機械夜鶯，驅趕死神，幸好真正的夜鶯及時趕到……

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今天閱讀這個故事意味深長。人工智能大行其道，已能模仿人類工作和創作，效率高，處理事情越來越精準，作品也越來越好。可是，它畢竟是機械，沒有人輸入指令，就如沒有人轉動發條一樣，最終只不過是一堆冷冰冰的數據和零件。那麼，唯有真正的生命才有溫度、有靈魂，與人產生真實的互動連結，實在無可取代。今天看來，童嘉的《真假夜鶯》帶給我們更深刻的反省。

電郵：[email protected]

作者曾任繪本館副店長，現開設「小火苗繪本屋」FB專頁評介繪本；大專兼職講師、編輯。

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