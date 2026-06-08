黃國軒 - 獨特的身體｜繪本地圖

孩子對「性」感到好奇是十分自然的事，而家長擔心也是人之常情，畢竟怕他們不懂得保護自己，或不懂得尊重他人的身體。性教育的繪本很多，例如我介紹過山本直英、佐藤真紀子的《我的小雞雞》和提利、戴爾飛的《薩琪到底有沒有小雞雞》等等。

《Who Has What?: All About Girls' Bodies and Boys' Bodies》

最近，我的兒子不止想知道女性如何生育，也想知道更多男女之間的差異。我家中剛好有一本英文性教育繪本：Robie H. Harris和Nadine Bernard Westcott的《Who Has What?: All About Girls' Bodies and Boys' Bodies》。這本書屬於「Let's Talk About You and Me」系列之一，其餘4本談及生育、家庭、飲食、朋友差異等問題，都值得看看。

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這本書講小女孩Nellie和小男孩Gus跟父母一起到海灘玩。他們聊到每個人都有自己的身體。Gus認為男女是不同的，Nellie則認為大部分是相同的。我覺得這本繪本很有意思，從這個疑問展開，同時定下了「相同」和「不同」的思考範圍，幫助兒童理解。有些身體構造「不同」，可是不論是男是女，他們都能夠喜歡不同事物、做各種事情，從這角度看就是「相同」。這種「相同」可以破除刻板形象，因此，繪本描繪到男孩子和女孩子都可以喜歡捉青蛙、盪鞦韆、踏滑板車、打球和玩公仔等等。

繪本先介紹眼耳口鼻和手腳等基本部分，然後因為兩個小孩需要更換泳裝，就藉此指出性徵差異。女性有3個開口，男性則有2個，除了小便和大便的地方，女性還有陰道。繪者在旁邊畫出小狗的性器官，不但令人會心微笑，也能傳遞一個重要訊息：世間種種萬物基本上都有雄性和雌性。當然，我看過一些網上評論，指這本繪本有性別二元論的傾向。這是一種觀點，但我認為多元性別議題並非其核心主題。它用作教育兒童身體構造的基礎知識，已經很足夠。

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最後，我欣賞作者最後寫到，不論男女有多少相同或不同，最重要的是：你的身體是屬於你自己的，你是獨一無二的，任何人都能創造自己的未來。

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文：黃國軒

作者曾任繪本館副店長，現開設「小火苗繪本屋」FB專頁評介繪本；大專兼職講師、編輯。

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