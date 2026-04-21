校長回顧教育議題 勉勵同工堅守初心｜教學有心人

迦密中學校長何玉芬博士，在《教學有心人》節目中，與主持一同回顧過去10多年來探討的教育議題，並分享她對教育的展望。

迦密中學校長何玉芬博士。資料圖片

何博士分享了其2015年畢業生譚同學的成長經歷。患有自閉症的譚同學，在學習路上曾面對不少挑戰，但憑藉家庭與學校的持續支援，他不但完成中學課程，更成功攻讀博士學位。何博士指出，融合教育的關鍵在於為學生拆除不必要的障礙，讓他們得以發揮所長。她對政府近年增撥特殊教育資源予以肯定，同時認為社會仍需加強對有特殊學習需要學生的理解與接納，尤其是同儕相處與建立公平觀念方面。

節目亦回顧過往曾訪問學界籃球運動員蔡浩東與姚采芸的內容，探討學生運動員在平衡訓練與學業的挑戰。何博士與主持均認為，體育活動不但有助強身健體，更能培養堅毅、團隊協作等正面特質，對學生全人發展至關重要。近年，大學通過「校長推薦計劃」等不同收生途徑，肯定學生在運動等非學術領域的成就，反映教育評價趨向多元化方向發展。

何博士又提到，香港中文大學教育心理學研究教授侯傑泰等學者的研究，指出將數據分析與本地教育結合的情況，例如吃早餐、保護視力等生活習慣，均可能對學生的成績產生影響。她強調，教育政策與教學方法應建基於實證研究，以提升教學效能。

面對科技迅速發展，教師亦需持續進修，例如學習運用人工智能（AI）工具輔助教學與行政工作，以減輕負擔，並提升效率。何博士分享使用AI協助評改試卷，以及指導學生撰寫個人自述的經驗。她認為，善用科技能讓教師更專注於教學與關顧學生。

何博士與主持陳迪安校長均認為，教育工作者最大的滿足，來自見證學生成長。她勉勵同工要堅守教育初心，以耐心與創新陪伴學生面對挑戰，培育未來的社會棟樑。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈你是教學有心人〉。

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