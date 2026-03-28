直資中小學一條龍 究竟有甚麼優勢？校長現身解構！｜教學有心人

漢華中學作為一間涵蓋中小學的直資「一條龍」學校，提供12年一貫教育。校長關穎斌指出，這種模式能讓學校全面照顧學生成長，但亦須面對不同階段的教學與管理挑戰。

關校長認為，最大優勢在於學校能長期關注學生發展。中小學部同屬一校，教師能持續觀察學生的特點與需要，並在課程、活動上作出銜接。例如學校將戲劇融入英語課程，讓學生從小接觸英語，部分學生更在中學階段於朗誦比賽中屢獲獎項。此外，學校亦注重體育與藝術培育，設有拉丁舞、籃球、花式跳繩等專項課程，不少學生從小學開始訓練，至中學時已成為香港代表隊成員，在學界比賽中表現卓越。

在學生的長遠發展上，一條龍的直資學校有優勢。示意圖

雖然中小學部班級數目相近，但中學每班人數較多，學校仍會保留部分學額招收外校生。關校長強調，學校尊重家長與學生的選擇，即使入讀小學部，家長亦可因應子女的發展方向，在升中時考慮其他學校。關校長亦提醒家長，幼小面試不宜為孩子帶來過大壓力。與其密集參加面試班或報考多間學校，不如讓孩子保持自然狀態，以免影響臨場表現。

漢華中學歷來重視體育與藝術教育，關校長指出，體育不僅鍛煉體魄，更能培養堅毅、尊重與團隊精神。學校籃球隊常年位居學界前列，背後有校友及專業教練支持，把球隊精神和文化傳承下去。他認為，這些課外活動對學生成長影響深遠，許多校友回顧校園生活時，均強調體育訓練有助意志與性格的塑造。

學校在課程設計上力求創新，並積極推動國民教育。例如邀請駐港部隊到校分享，讓學生認識國防發展；組織學生前往內地考察航天科技等領域，拓寬視野。關校長表示，這些活動有助學生立足香港、認識國家，並為升學提供多元選擇，例如不少畢業生赴內地頂尖大學修讀香港少有的航空航天學科。

面對人工智能（AI）的普及，學校積極將AI融入教學，例如教師會利用AI輔助批改與教材設計，提升教學效率；電腦課程亦加入AI原理與編程基礎。關校長認為，善用科技能促進學習，關鍵在於引導學生正確使用相關技能。

「一條龍」教育不僅是制度上的銜接，更是對學生長期發展的承諾。學校在學術、體藝與品德教育上堅持包容與創新，讓每個孩子都能找到屬於自己的舞台。在變革的時代中，漢華中學將堅持扎根傳統、面向未來的教育理念。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈直資一條龍〉。

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