「愛比施」援助基層學童 創辦人實踐教育意義 不以錢為人生追求｜教學有心人

愛比施慈善教育基金創辦人黃林趣玲，對教育、慈善與社會責任有深刻體悟與實踐經驗。她8年前創辦幼稚園，同步成立「愛比施慈善教育基金」。基金名稱源自她對「愛比施」的詮釋，寓意以愛心培育下一代。基金主要提供免費學習支援予經濟困難家庭，如父母患病、家庭突變等情況，確保學生不會因經濟問題而輟學。她更推出「愛、共享」計劃，將幼稚園下午班的閒置資源免費提供予深水埗區基層兒童，雖初期無人相信計劃可行，但持續推行至今已協助30至40名學生，其中最早一批已升讀小學五年級。

黃林趣玲強調教育不應只追求分數，更應重視品格與能力培養。她創辦的學習中心採用「能力編班制」，根據學生實際水平教學，避免程度落差影響學習動機。她認為教育目標是培養「德才兼備」的人才，品德教育比學業成績更為根本。因此，基金提供的助學金要求受助學生將來工作後逐步免利息清償，旨在培養感恩與回饋的意識。

除基礎教育支援外，黃林趣玲積極推動公民教育。她舉辦「全港學界公民教育專員選拔賽」，培訓中小學生學習AI製作、新聞辨識、國安教育及禁毒知識等，培養他們成為傳遞正確資訊的KOL。她認為香港年輕一代缺乏社會責任感與正確價值觀，源自家庭過度側重金錢與成績，因此希望通過教育活動，從家庭、學校到社會層面逐步推動改變。

黃林趣玲坦言辦學過程充滿挑戰，幼稚園長期虧損，疫情期間更面臨資金緊絀，甚至需借貸維持。她堅持「錢不是人生追求」的信念，認為只要做有意義的事，便不枉此生。她亦曾於疫情期間自設口罩廠，以成本價為教育界供應口罩，即使虧損仍履行承諾，體現其解決問題的行動力。

面對香港學校重英文輕中文的現象，她計劃加強粵語教學（粵教中），強調母語學習對文化認同的重要性。她認為中文教育不僅關乎分數，更涉及文化傳承與歷史認知，應從小培養。

黃林趣玲深信教育能影響個人、家庭乃至幾代人。她不以改變整個社會為目標，而是從一個個學生、一個個家庭做起，通過持續的關懷與實際支援，播下善與希望的種子。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈大愛比施〉。

延伸閱讀：

如何將家國情懷融入校園？中小學校長分享多元化活動心得｜教學有心人

中史科｜多角度分析 歷史教育不在於灌輸 在於啟發思考｜教學有心人

國民教育跳出課本 考察抗日遺址 訪問退伍軍人 感受歷史厚重｜教學有心人