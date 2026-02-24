如何將家國情懷融入校園？中小學校長分享多元化活動心得｜教學有心人

國慶不僅是舉國歡騰的時刻，更是學校推動國民教育的重要契機。節目邀請到福建中學（小西灣）校長梁健文博士，以及中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長鄭家寶博士，分享他們如何在校園中營造國慶氛圍，並將家國情懷自然融入學生的日常生活。

梁健文校長早前曾親赴北京觀賞閱兵儀式，他形容現場的震撼是一段「人生難忘的體驗」，那股氣勢遠超影像所能傳達，他希望將這份深刻的直觀感受傳遞給學生。福建中學（小西灣）在國慶期間舉辦如「國慶春晚」般的日間匯演，學生通過歌唱、舞蹈等多元節目抒發喜悅。梁校長希望營造出「為國家慶生」的歡樂氣氛，讓學生在展示才藝的同時，能自然培養出歸屬感。

鄭家寶校長則着重「知情行」的結合與親子參與。蒙黃花沃紀念小學不僅通過展板與課堂分享傳遞知識，更設計一系列實踐活動，如武藝操、參與地區升旗禮，甚至組織學生舞龍。鄭校長特別提到，讓10名小學生合力舞動一條龍並非易事，而孩子們在學習協作與堅持的過程中，能深刻體會何謂「龍的傳人」。學校亦舉辦親子問答比賽，讓家長一同學習，將國民教育的觸覺延伸至家庭。

兩校亦將文化傳承融入日常教學。福建中學（小西灣）每周舉行升旗禮，並推行「國旗下的講話」，由不同學科老師輪流分享國家在科技、經濟等領域的成就，激發學生的民族自豪感。蒙黃花沃紀念小學則通過主題學習日、非遺工作坊（如藍染、剪紙）等有趣形式，讓學生特別是非華語學生，在參與活動中慢慢愛上中華文化。

（圖片來源：新華社）

談及兩地學生的交流，梁校長表示，國慶期間部分師生會前往深圳的姊妹學校，兩地學生會一同慶祝並拍攝影片記錄，成為珍貴的文化與情感交流。鄭校長亦指出，許多學生因與內地筆友交流或旅行購物經驗，而主動學習普通話，這種源於真實生活需求的學習動力更為持久。

總括而言，兩位校長的教育智慧在於「潤物細無聲」。他們不約而同地避免生硬地說教，而是通過創造獨特的體驗、愉快的氛圍和真實的連接，讓國慶的意義與國家的形象，在學生心中從抽象的符號，化作可感、可為、可親的情感與責任。這正是國民教育最動人的篇章：在歡慶與實踐中，培育下一代對家國的情感與擔當。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

原文標題為〈春風化雨育家國情〉。

