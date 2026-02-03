國民教育跳出課本 考察抗日遺址 訪問退伍軍人 感受歷史厚重｜教學有心人

保良局朱敬文中學通過多元方式推動國民教育，結合課程與實地考察，深化學生對國家歷史的認識。例如去年適逢抗戰勝利80周年，學校特別設計連串活動，包括本地考察與內地研學，讓學生通過體驗活學歷史。

該校中史科科主任郭昭銘老師提到，學校在課程內外均致力推動國情教育。課堂內，中三課程涵蓋「九一八事變」等重要歷史事件；課堂外，則組織學生考察沙頭角、烏蛟騰等抗日遺址，亦前往山東濰坊參與「歷史的回聲．青春的力量」紀念活動，以及參觀抗戰集中營舊址。

沙頭角抗戰紀念館（圖片來源：中新社）

烏蛟騰抗日英烈紀念碑。（圖片來源：新華社）

課本上的歷史是遙遠的，但親耳聽到經歷者的敘述，才真正感受到戰爭的殘酷與和平的可貴。中四學生柯緣熙分享山東之行的震撼：「在濰坊看到刻滿犧牲者名字的紀念碑，才真正體會到和平的珍貴。」中三學生林子穎則從歷史中領悟「團結」的重要性，表示當年中外人士在集中營內共同抗爭的經歷，彰顯了跨越國界的人性光輝。

郭老師強調，學習歷史不僅是認識過去，更要培養學生「知情意行」——在知識基礎上建立同理心，進而感謝先輩的奉獻，並轉化為建設國家的行動。學生通過訪問退伍軍人林秉惠，了解到香港的華裔軍人在抗戰中的貢獻，包括炮兵、醫療等技術兵種如何受訓參戰，深化對本地抗戰史的理解。學校還組織學生訪問香港義勇防衛軍老兵，從真實故事中感受歷史的厚重感。

保良局朱敬文中學的實踐顯示出國民教育需超越課本，並通過實地考察、親身體驗與跨代對話，讓歷史成為學生生命的一部分。正如郭老師所言：「我們不是要學生記住仇恨，而是學會感恩，並肩負起建設未來的責任。」

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈國教專題研習（1）〉

