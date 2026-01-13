多元共融｜教學有心人

油蔴地街坊會學校位於人群熙攘的地區，黃穎詩校長娓娓道出「油蔴地」的由來︰舊日此地臨海，來自不同地方的船隻泊岸晾曬、修補麻繩與上油，故名「油蔴地」。這個充滿歷史動感與相互交流的故事，恰是這間小學的最佳寫照——它如同一個現代港灣，接納、庇護並滋養着來自五湖四海的學童。

這間僅有12個班數的「細」學校，卻匯聚了15個國籍的學生，包括尼泊爾、菲律賓、印度、俄羅斯、烏干達……宛如一個小小聯合國。孩子們因父母工作等原因「停泊」於此。然而，學校無意中形成的這種多元面貌，更多源於口耳相傳。許多新來港的家庭，在陌生環境中互相交換資訊，最終找到這個被認為能「好好照顧」孩子的溫暖所在地。

如何在如此多元的背景下教學？學校做出了清晰選擇：以英文作為主要教學與溝通的語言。黃校長解釋，這是現階段能讓所有人無障礙地交流的「最大公因數」。在此基礎上，學校着力營造互相尊重的共融氛圍，成果令人驚喜。

孩子們玩耍時打成一片，常常需要特意詢問，才知彼此的族裔及背景。這種自然而然的融合，超越了某些社會固有的隔閡，證明在精心培育的環境中，童真與友誼能消弭無形的邊界。

黃校長觀察到，這些非華語學生往往更具藝術天賦，節奏感強，亦樂天開朗，充滿童真。她認為，這或許歸功於部分家長對本地教育體系不盡熟悉，因此減少了焦慮與過度規訓，讓孩子得以更自由地成長。這種家校間的「鬆弛感」，與學校強調「今天比昨天好」的進步觀而非單純分數競爭的理念相契合。

此外，學生的出路也呈現多元圖景，不少畢業生受惠於童年在老師身上得到的照顧，選擇回饋教育界，成為外籍英語教師；亦有學生通過「亮志計劃」等途徑，加入警隊成為督察。學校更將生涯規劃前置，邀請家長參與，展示就業的豐富可能，鼓勵孩子不要被固有經歷限制視野。

油蔴地街坊會學校的故事，不僅關於教育，同時表現出如何在一片土地上，通過尊重與接納，將舊有的「停泊位」轉化為未來的「起步點」。這裏的孩子在此整備，然後揚帆，駛向各自廣闊的世界。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。