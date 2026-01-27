Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

資深校長分享教育心法 破解學生3大困難 「番茄工作法 」提升學習效能｜教學有心人

在新學年，學生懷着各種心情重返校園。我們邀請了禮賢會彭學高紀念中學校長鄧文偉，分享他多年來觀察到學生面對的挑戰與教育心法。

鄧校長指出，學生面對的困難主要來自三方面：學業壓力、家庭關係及朋輩相處。年輕人遇到問題往往缺乏解決經驗，因此，學校極重視學生的精神健康與校園生活的愉快感。他與團隊經常思考：如何可以真正幫助學生？

禮賢會彭學高紀念中學 (資料圖片)
「建立關係」是關鍵，但這關係該如何定位？鄧校長強調，老師應與學生保持「親切而溫和，但有底線」的專業關係。他分享昔日數學老師的例子，老師讓調皮的學生擔任科長，賦予責任，從而引導他們正向改變。這種方法有效，但分寸拿捏需謹慎。鄧校長特別提醒新入職教師，特別是剛畢業的年輕老師，他們與學生年齡差距小，容易傾向「做朋友」。然而，師生之間應是「友好」（friendly），而非「朋友」（friend）。老師必須保持專業距離，公平、堅定地處理事務，才能有效管教和關顧學生。

此原則同樣適用於家庭教育。鄧校長以教練作比喻，好的教練關心球員，但目標是助其成長，不會因怕破壞關係而縱容。許多家長因疼愛孩子，怕衝突而讓步，例如以手機安撫哭鬧的幼兒，久而久之養成難改的習慣。愛護子女，更需着眼於他們的長遠成長。

智能手機普及，深刻地影響年輕一代。鄧校長指出，手機提供快速、碎片化的資訊與娛樂，削弱了青少年的耐性與深度專注能力。更值得關注的是社交媒體帶來的比較文化，他人精心營造的美好形象，易使年輕人產生自卑與焦慮。

為提升學生的專注力，學校引入「番茄工作法」概念：學校設定25分鐘專注學習時段，期間不許發問或使用手機，之後短暫休息。實施後發現，學生的學習效能有顯著提升。教學設計上也避免長時間單向講授，轉向將講授、活動、討論交錯的模式。此外，學校致力通過活動讓學生獲得成就感與幸福感，例如初中推行「一人一活動」計劃，確保每位學生都有參與課外活動，學習不同技能，高中則系統性地規劃全方位學習經歷：中三赴大灣區、中四到上海或北京、中五前往海外交流，並結合大學參訪、新科技體驗或服務學習，讓所有學生都能拓寬眼界。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈教育心法〉。

