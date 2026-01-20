認知國情｜教學有心人

保良局董玉娣中學校長劉子聰與主持人深入探討了國民教育、學生全人發展及家長教育等議題。

劉校長強調，國民教育的核心在於讓學生親身體驗和感受。早在2006年，學校已組織學生前往內地考察，例如在2008年北京奧運前，帶領學生參觀國家體育場（「鳥巢」），及後赴南京大屠殺紀念館和日本長崎原爆紀念館，讓學生親身感受戰爭的殘酷與和平的可貴。他特別提到，南京紀念館中「幾秒鐘一滴水」的裝置，象徵當年每秒逝去的生命，令學生深受震撼。這類實地體驗，比課本知識更能觸動學生的心靈，有助他們反思歷史，培養愛國情懷與擴闊視野。

在推廣中華文化方面，劉校長分享了學校如何通過創意方式加深學生的文化認同感。例如舉辦「非物質文化遺產巡禮」，讓學生品嘗港式奶茶、蛋撻等食品，甚至參與為大熊貓命名的活動。這些輕鬆的互動體驗，能增進學生對中華文化的認識與歸屬感。他亦提到學校的「民史問答隊」，在國情知識競賽中屢獲佳績，展現了學生對歷史文化的濃厚興趣。

談及學生的全人發展，劉校長認為課外活動是培養抗逆力和時間管理能力的關鍵。他表示：「學校鼓勵學生參與多元活動，讓他們在失敗中學會調整心態。疫情期間，學校會通過線上話劇比賽等方式，維持學生的參與感，以幫助他們迅速回復正常學習節奏。」他強調，課外活動非但不會影響學業，反而有助提升學生的綜合能力。

在家長教育方面，劉校長建議家長應根據孩子的興趣和能力選擇合適的學校，而非盲目追逐名校光環。他亦提醒家長，應讓孩子嘗試面對失敗，從中成長，而非事事護航。他以自身童年經歷為例，指出過度嚴苛或保護，反而有礙孩子成長，讓他們不敢表露真實想法。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

延伸閱讀：

多元共融｜教學有心人

何漢權 - 香港青年史學家年獎｜教育現場