中史科｜多角度分析 歷史教育不在於灌輸 在於啟發思考｜教學有心人

現已升讀大學的鍾樂軒、冼樂文及黃宇鑫，皆畢業於基督教香港信義會元朗信義中學，且對歷史極具興趣。他們分享對歷史、抗戰，乃至民族認同的思考，展現了年輕一代對歷史的熱忱與理性的探求。

3位同學皆自述並非將歷史視為純粹應試的學科。鍾樂軒認為歷史並非死記硬背，而是一段段值得探究的故事與經驗。他亦由曾從軍的外公分享中，獲得了書本以外的個人化歷史認知。這種由興趣引發的主動探索，讓歷史知識變得立體而深刻。冼樂文則從小喜愛閱讀歷史書籍、觀看紀錄片，在中學階段更同時選修中國歷史與世界歷史，並樂在其中。他們不約而同地指出，真正的歷史學習往往超越教科書的框架。黃宇鑫提到，會因家中長輩的講述或社交媒體的資訊而產生好奇，主動查閱抗戰等歷史事件的資料。

圖為侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。(圖片來源：新華社)

談及抗戰歷史的悲愴性，黃宇鑫認為，除了情感的悲憤，更應多角度分析，吸取教訓避免重蹈覆轍，並將重點放在未來如何做得更好。冼樂文同樣強調，需從多方面檢視歷史，方能不再犯錯。至於如何將歷史中的民族團結精神傳承至今，鍾樂軒認為，應從學校教育着手，通過如國旗下講話、專題分享，乃至實地參訪等多元化活動，讓同學多接觸與感受，逐漸形成自發的民族認同。冼樂文指出，自豪感與愛國情懷應發自內心，通過了解民族輝煌的奮鬥歷史，自然能產生凝聚力。黃宇鑫則從更廣泛的社會層面思考，認為在民生、教育等領域共同建設更好的社會，能自然促進團結。

同學們推薦了如《大秦賦》等歷史劇集，作為提高歷史興趣的途徑，但也指出需謹慎辨明戲劇與史實的區別。他們的分享，印證了歷史教育的價值不在於灌輸，而在於啟發思考、培養視野。從個人興趣出發，深入探索歷史的經緯，進而思考個人與民族、過去與未來的連結，這或許正是年輕一代在歷史長河中，尋找自身定位的最佳註腳。歷史不僅是過去的故事，更是照亮未來的明燈，關鍵在於我們以何種態度與方法，將這盞燈傳承下去。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈國教專題研習（2）〉。

延伸閱讀：

國民教育跳出課本 考察抗日遺址 訪問退伍軍人 感受歷史厚重｜教學有心人

資深校長分享教育心法 破解學生3大困難 「番茄工作法 」提升學習效能｜教學有心人

認知國情｜教學有心人