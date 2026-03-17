中學與姊妹校聯誼 見證內地科技發展｜教學有心人

保良局田家炳千禧小學校長陳寶玲，與主持人陳狄安校長分享於青島交流期間的經歷，並與青島中學小學部簽訂姊妹學校協議，這是學校第11間姊妹學校。學校與內地多間學校建立了廣泛聯繫，遍布上海、北京、四川、廣州、深圳等地。交流形式多樣，包括學生互訪、聯合比賽（如朗誦）、STEAM活動，以及教師教研活動等。例如學校會定期組織學生參與上海STEAM夏令營，讓學生體驗內地科技發展，並與當地家庭互動，亦會安排教師前往深圳姊妹學校進行課堂示範與評課，促進教學相長。陳校長認為，這些交流讓學生與教師大開眼界，尤其見證內地機械科技的快速發展，啟發教育須與時並進。

保良局田家炳千禧小學每3年都會有一個發展階段。示意圖

學校以3年為一階段推動發展，每階段設有核心口號，引導師生前行。首階段口號為「Dare to Think, Dare to Make, Dare to Dream」（敢想、敢創、敢夢），鼓勵創新與追夢，並設立「田千遊樂園」（Star Wonderland）作為實踐基地。第二階段口號為「We Dream, We Love, Together We Shine」，着重師生展現光芒，建設樹屋（Tree Hub）和智能花園（Smart Garden）。現階段口號為「Co-Learn, Co-Work, Together We Connect」，強調團隊共學、協作與聯繫未來，更成立「家長學堂」（STAR Parent Academy），推動家長、教師、學生三方共同成長。

學校注重課程與空間結合，例如樹屋不僅是遊樂設施，更是跨學科學習場所，學生在此上英文課、寫生、唱歌，甚至進行科學觀察。單車徑與遊樂徑則結合常識科，學生可掃描二維碼學習植物知識；智能花園設有溫室與魚池，融入生命教育與科學課程。陳校長強調，這些設計旨在打破課室界限，將學習帶到戶外，同時培養學生的責任感與同理心。

學校第四期工程將建設「Star Deck」觀星平台，並發展航天主題課程，讓學生認識國家航天科技。陳校長亦提到將繼續與姊妹學校合作，拓展航天、STEAM等課程，並融入中華文化元素，培育學生成為未來領袖。通過姊妹學校網絡與校本發展規劃，致力為學生提供豐富的學習體驗，並強調教育需家校合作、師生共學，方能聯繫未來，培育具備世界觀與創新力的新一代。

本文標題原為〈姊妹校聯誼〉。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

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