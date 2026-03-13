小學製作中醫教材 教學生養生知識 傳承文化 ｜教學有心人

在青松侯寶垣小學的校園裏，一群小學生正低頭辨識手中的枸杞、菊花與陳皮。這不是中藥房的實習場景，而是該校別開生面的「小學中醫藥課程」日常課堂。校長陳綺華手持校本教材，娓娓道來將中醫知識融入基礎教育的初心。

「一切始於交流與觀察。」陳校長回憶道，多年前得知內地部分學校將中醫設為必修課程，深受啟發。「中醫養生智慧不僅關乎健康，更能影響孩子一生的價值觀與生涯規劃。」她認為，與其讓健康教育流於零碎片段，不如系統性地讓學童從小認識自己的身體，奠定自主健康管理的基礎。

示意圖 (新華社圖片)

在道教「治未病」思想與食療文化的啟發下，校方於2000年開始籌劃課程，並邀請香港中文大學專家協作，逐步編寫成一套適合小學生的教材。課程設計寓教於樂，從認識五臟六腑開始，延伸到中藥材辨識、節氣養生等主題，更帶學生走進中藥舖，體驗秤量藥材、調配湯方的樂趣。「當孩子發現自己能完成一道簡單的食療方，那種成為『小醫師』的成就感，正是學習的動力。」

陳校長強調，課程並非培養小華佗，而是着眼於植根文化與生活實踐。「中醫講究天人相應，我們通過故事、節氣活動，讓孩子理解自然與身體的關聯。」她舉例，學生會學習辨別枇杷葉生熟時期的藥性差異，也會親手為家人調配四季養生茶。「健康知識不應等到中學，在小學階段融入日常，才能內化為生活態度。」

這套教材已分享至全港多間小學，陳校長期望能拋磚引玉。「現代孩子可能說不出五臟六腑，卻熟悉手機功能。我們希望平衡這種知識落差，讓孩子從了解自己的身體開始，建立對生命的尊重與關懷。」她笑言，曾有學生受到課程啟發，立志未來投身中西醫結合領域，正是教育播種的意外收穫。

除了中醫課程外，青松侯寶垣小學亦致力營造多元教學環境。學校聘有非華語教師，通過雙語教學打破文化隔閡，並積極推動創科教育，帶領學生參與國際發明比賽，從設計簡易濾水器到解決水資源問題，讓孩子在實作中拓展視野。

「教育之本，在於以愛滋養成長。」陳校長總結，無論是中醫課程或創科實踐，最終都回歸到啟發學生的內在潛能。在小學階段種下傳統智慧的種子，或許不會立即開花結果，卻能讓文化脈絡與生命教育，悄然扎根於新一代的心中。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈小學醫道〉。

