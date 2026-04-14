行走的課堂 全方位學習及內地交流｜教學有心人

在香港教育的藍圖中，「全方位學習」不僅是課堂的延伸，更是學生拓寬視野、認識國家的重要途徑。教育局近年大力推動的「公民與社會發展科內地考察」與「學生內地交流計劃」，正是將學習場域擴展至大江南北的實踐。這些計劃猶如一系列「行走的課堂」，讓學子在親身體驗中，深化對國情、文化與國家發展的認識。

政府資助內地考察

公民科的內地考察是公民科的一環。新華社圖片

專為高中學生設立的「公民科內地考察」，由政府全額資助學生參與，旨在配合課程中「改革開放以來的國家」等主題，讓知識跳出課本。2025/26學年提供了28條路線，涵蓋廣東省內1至3天及省外4至5天的行程，內容多元。 計劃設計緊扣教育目標，例如南沙、虎門的整合路線，讓學生親眼目睹汽車製造等現代化工業，見證大灣區的創新發展。這些經歷並非普通旅遊可比，而是有系統的「研學」，出發前有預習，途中有導覽，回來後有反思，構成完整的學習循環。

另一主線「學生內地交流計劃」，對象更廣，涵蓋小四至高中學生。計劃分為兩類，一是由教育局統籌的固定行程團；二是學校按校本需要自主設計行程並申請資助的計劃，可結合姊妹學校交流或特定學習主題，彈性更大。此計劃路線網絡廣闊，覆蓋內地多個省份。其中「灣區夢成真」行程設計比賽尤具特色。學生分組以大灣區城市為目的地，親自蒐集資料、規劃富含學習元素的行程。優勝方案更會變成實體交流團，讓設計者親自參與，從紙上談兵到親身實踐，成就感與學習深度倍增。

教育局在推行計劃的過程中，注重共融與體諒。對於有特殊飲食需求（如清真膳食）或宗教習俗的學生，會與承辦機構協調安排。行動不便的學生，亦在多方協助下，得以乘搭無障礙車輛參與。即使極少數因特殊情況無法北上的學生，校方亦可安排在港進行專題研習作為替代，體現靈活安排。

展望將來，教育局期望系統地整理這些寶貴的學習經驗，推出「行走的課堂」系列，以地區或主題為切入點，整合學習資源。更重要的是，鼓勵學生與老師分享所見所感，將親身經歷轉化為共同說好內地交流、說好中國故事。通過這些有組織、有深度、有關懷的內地交流計劃，香港學生得以在廣闊的國土上，上一堂最真實、最立體的國情教育課，為未來成長積累豐厚的養分。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈全方位學習及內地交流〉。

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