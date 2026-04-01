DSE歷史科2026｜7大應試重點 認清題目關鍵字 精準分配答題時間

2026年中學文憑試（DSE）的歷史科，將於4月25日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由中華基督教會銘基書院歷史科科主任劉輝政，講解歷史科的溫習技巧。

DSE歷史科2026｜備戰歷史科7個重點

歷史科設兩份卷，卷一佔總分六成，考試時間為2小時。該卷設歷史資料題，所有題目均須作答，而試題內容是根據不同形式的歷史資料，包括文獻、統計數據、地圖、漫畫及照片；卷二佔總分四成，考試時間為1小時30分鐘，試卷設7題論述題，考生可選答任何2題。劉輝政撰文表示，備戰歷史科有7個重點，以下是他提供的溫習心得。

緊扣課程指引，確立溫習重心。 洞悉卷一題型變化，精準分配答題時間。 嚴守答題結構，區分「態度」與「看法」答題要求。 審辨提問用語，清晰標示「個人知識」作答部分。 辨識題目關鍵字，落實正反立論與前後對比要求。 謹慎選擇卷二題目，精簡運用史實避免流水帳。 圈畫題目時間限定，精確劃分歷史時期作答。

DSE歷史科2026｜緊扣課程指引，確立溫習重心

歷史科課程涵蓋多元主題，若缺乏整體框架，溫習易陷入盲點。學生常因難以判斷考試重點導致效率低下，建議先參考《歷史科課程及評估指引》，其中第二章明確的高中課程內容，是考評局的核心命題依據。學生可依此擬定溫習方向，再結合歷屆試題鞏固，自然事半功倍的效果。例如冷戰課題，指引明確三大核心：冷戰的成因、發展與特點，美蘇關係的緩和，以及蘇聯與華沙公約組織的瓦解，學生需圍繞這三方面積累相關史實與論據。

DSE歷史科2026｜洞悉卷一題型變化，精準分配答題時間

中華基督教會銘基書院歷史科科主任劉輝政 (圖片由作者提供)

2018年起，歷史科卷一一直採用4道資料題、每題15分（3+4+8）的結構，而2025年題型出現調整，其中一題改為（1+3+3+8）的分值分布，學生審題與作答時需格外謹慎。要留意資料題的短答部分（a、b題）始終遵循「一分一個給分點」原則，無論結構如何變化，a、b題合計共7個取分點。學生答題時需嚴格把控時間，避免在1分小題上過度耗費精力。

DSE歷史科2026｜嚴守答題結構，區分「態度」與「看法」答題要求

歷史科答題對邏輯結構有明確要求，學生需嚴格遵循「主題句＋引用資料/史實＋解釋扣題」的標準結構，且主題句必須緊扣題目問法，切勿混淆不同提問的作答要求。例如，題目詢問「態度」時，答案偏主觀表述，需使用具感情色彩的形容詞；詢問「看法」時，答案則需保持客觀，完整陳述對應的具體意見。引用資料時，建議完整摘錄原文，留待解釋部分再進行歸納分析，讓評卷員清晰識別答題的邏輯與框架。

DSE歷史科2026｜審辨提問用語，清晰標示「個人知識」作答部分

答題時需仔細審視題目的提問用語，注重個人知識的運用要求。以往卷一僅c題要求結合個人知識作答，而2025年試卷中，有兩道題的a、b題均明確要求運用個人知識，若學生忽視此要求，僅依賴資料作答，將直接丟分。若題目要求同時結合資料與個人知識，作答時需將兩部分清晰區分，分別以「根據資料……」、「就我所知……」開頭，明確提示評卷員，避免得分點被忽視。

DSE歷史科2026｜辨識題目關鍵字，落實正反立論與前後對比要求

答題前需准確辨識題目中的關鍵字，判斷是否需要進行正反立論或前後對比。要求正反立論的常見提問用語包括：「何等程度」、「評估成效」、「評估相對重要性」、「現代化」、「根本上」、「主導」等；要求前後對比的關鍵字則有：「變化」、「蛻變」、「進步」、「改善」、「轉捩點」等。若作答時未按此要求展開論點，答案得分將被限制在固定區間，難以拿到高分。

DSE歷史科2026｜謹慎選擇卷二題目，精簡運用史實避免流水帳

作答卷二時，題目選擇需極為謹慎，學生需確保自身答案有充足的史實支撐論據，若僅有論點而無史實佐證，答題表現將大幅受影響。引用史實時，需清晰標明時間、地點、人物及核心內容，但切忌以流水帳的方式羅列事件始末。例如，以「古巴導彈危機」說明冷戰走向緩和的原因，無需詳述危機爆發的背景，僅需精準指出，該危機讓美蘇雙方意識到核戰的威脅，並對「相互保證毀滅」理論產生深切擔憂即可。

DSE歷史科2026｜圈畫題目時間限定，精確劃分歷史時期作答

答題時需密切關注題目設定的時間限定，近年卷二題目的時間跨度變化較大，如2024年考題要求比較日本在「二十世紀首三十年」與「最後三十年」的發展狀況，亦有試題要求解釋冷戰在「1962至1985年」間的發展歷程。因此，審題時需先圈畫出題目規範的時間段，並據此判斷是否需要按時序分期作答，避免因脫離時間範圍引用史實，導致答案離題失分。

中華基督教會銘基書院 (圖片由作者提供)

DSE歷史科2026｜歷史科評核模式

卷別 內容形式及每題分數 成績比重 考試時間 卷一

設歷史資料題。所有題目均須作答。試題內容根據不同形式之歷史資料，包括文獻、統計數據、地圖、漫畫及照片。 60% 2小時 卷二 設7題論述題，考生可選答任何2題。 40% 1小時30分鐘

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