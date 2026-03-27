DSE地理科2026｜分析5大題型常見錯處 掌握地圖題得分關鍵

2026年中學文憑試（DSE）地理科，將於4月23日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由九龍真光中學地理科科主任梁桑童，講解地理科的溫習技巧。

DSE地理科2026｜分析常見錯處

九龍真光中學地理科科主任梁桑童 (受訪者提供)

卷一設有四部分（甲、乙、丙及丁），試題出自必修部分。甲部是多項選擇題，取自必修部分的任何課題。考生須全部作答；建議作答時間約30分鐘。乙部是實地考察為本的必答題，建議作答時間約45分鐘。丙部包括數據/技能為本/結構式問題，共設4題，而丁部則是短文章式問題，共設3題。考生須於丙部選答2題而丁部選答1題，建議每題作答時間約30分鐘。當然，考生亦可以自由分配作答時間。至於卷二設有兩部分（戊及己），試題出自選修部分。戊及己部各設4題，考生須於每部分選答1題，所選答的2題 可來自相同或不同的選修單元。

為了讓考生在地理科爭取佳績，梁桑童透過歷屆試題，分析地理科5個題型中，考生常見錯處，避開失分位。

DSE地理科2026｜5大題型失分位

多項選擇題：地圖題表現較弱 實地考察必答題：沒有善用題目資料作答 資料回應題基礎題目(首14分)：只抄寫資料內容，缺乏整理與描述 資料回應題高階題目(尾4分)：沒有緊扣題目情景及資料 短文章題：未全面回應題目關鍵概念

DSE地理科2026｜多項選擇題：地圖題表現較弱

多項選擇題在整體評分中比重甚高，同學絕不可輕視。歷屆考生在地圖題表現普遍較弱，尤其在計算小徑坡度（Gradient）時，常誤以直線距離計算平均坡度，而忽略應使用小徑的實際曲線長度（見2025年卷一甲部題3）。

在地圖闡釋題中，考生必須仔細比對地圖資料與選項內容，判斷兩者是否具直接關聯。例如，大埔工業邨位於海邊，並不代表其具備便利的海路運輸條件，因地圖上並無相關海路運輸設施（見2020年卷一甲部題5）。

又如，鄰近避風塘並非郵輪碼頭的區位優勢，因兩者功能並無直接關係（見2025年卷一甲部題5）。因此，同學應加強地圖闡釋能力，理解選項背後的地理邏輯，而非單憑表面關係作答。

DSE地理科2026｜實地考察必答題：沒有善用題目資料作答

今年DSE地理科實地考察必答題貼士。

自實地考察題恢復為必答題後，整體考生平均分僅約20%，反映不少同學未能善用題目所提供的資料作答。例如，在辨認取樣方法時，考生應仔細參閱題目所附地圖、數據或圖表（見2025年卷一乙部題1(a)），從中推斷答案。

同學在溫習時，應熟悉考察中常用的數據收集與分析方法。今年熱門的海岸考察主要包括三類題目：

沿岸漂移

海濱坡度

沉積物分析

此外，同學須掌握相關儀器的用途、使用方法，以及常用的數據分析圖表。溫習重點應放在「如何進行」（How）。

DSE地理科2026｜資料回應題基礎題目(首14分)：只抄寫資料內容，缺乏整理與描述

資料回應題佔分最高，題型變化亦較大。同學應多參考2019年以來的公開試題，以掌握答題方向。近年試題偏重要求考生繪畫注釋圖以解釋地貌形成過程。部分同學將圖與文字分開處理，但評核要求是在圖中適當位置加入標示與解釋（可參考2024年卷一乙部題2(a)(ii)及2025年卷一丙部題2(a)(ii)）。溫習時應特別留意常見的注釋圖題型。

此外，地理科強調空間概念（如2023年卷一乙部題5(a)）。在描述分佈時，必須運用方位、緯度等地理術語，避免使用籠統或日常用語。

不少資料回應題要求考生根據資料作描述，並運用相關地理概念解釋。然而，有些考生只抄寫資料內容，缺乏整理與描述。作答時應使用具描述性的字眼，如「增長」、「較高」、「下降」，避免籠統使用「有變化」等模糊字眼，否則容易失分。

DSE地理科2026｜資料回應題高階題目(尾4分)：沒有緊扣題目情景及資料

不少同學對最後4分的高階題目感到困難，甚至採取「大包圍」策略，希望以篇幅換取分數，結果導致時間不足，影響短文章題的發揮。建議同學用約8分鐘完成此類題目。高階題目失分的主要原因，是未能緊扣題目情景及所提供的資料。

例如2025年卷一丙部題2(c)，不少考生忽略題目開首的前設，直接回答擴建海灘的原因。正確做法應先解釋提出建議的背景（如人口增長導致康樂用地需求增加），再引用資料分析該方案是否合適。

DSE地理科資料回應題高階題目的貼士

若題目涉及「重要性」的比較，作答步驟應為：

先從資料中找出主要因素並加以解釋； 再討論其他可從資料推斷的因素； 最後表明立場。

此類結構有助取得較完整分數（見2024年卷二戊部題1(d)）。

DSE 地理科2026｜短文章題：未全面回應題目關鍵概念

DSE地理科短文章題答題例子。

常見失分原因是未全面回應題目關鍵概念。例如2024年卷一丁部題8第一問，部分考生忽略「自1990年起」的時間限定。在解釋欠發達國家二氧化碳排放持續增加的原因時，應結合近30年的背景因素，如全球化推動工業活動增加、生活水平提升、能源需求上升。

至於較高階的第二問，考生在評估措施有效性時往往流於單向論述。以2024年卷一丁部題7第二問為例，應：

• 列舉南加州可採用的水資源管理措施及其成效；

• 指出措施的限制（如無法改變氣候條件）；

• 能力較高者可進一步提出其他措施以克服限制。

若題目涉及「相對重要性」，必須先回應核心概念，再列舉其他因素。例如2025年卷一丁部題7，應先分析「科技進步」如何影響中國鋼鐵業的區位分佈，再建議其他因素（如政府政策），作出較全面討論。

九龍真光中學 (受訪者提供)

地理科評核模式

卷一 卷二 比重 75% 25% 考試時間 2小時45分 1小時15分 範圍 必修部分 選修部分 部分/試題形式 甲：多項選擇題（20%）

乙：實地考察為本問題（15%）

丙：數據/技能為本/結構式問題（30%）

丁：短文章式問題（10%）

戊：數據/技能為本/結構式問題（15%）

己：短文章式問題（10%）



延伸閱讀：

DSE中文科2026｜名師剖析卷一大熱範文 課外篇章溫習秘技 卷二寫作靠呢5招攞高分！

DSE英文科2026｜20個名師備戰及應試貼士 原來AI可以咁樣練Writing及Speaking！

DSE數學科2026｜名師解構最新課程修訂 想及格一定要熟讀邊5個課題？

DSE公民科2026｜拆解24及25年試題 教你避開資料回應題常見錯誤

DSE化學科2026｜綜合5大題型及重點 應考前10個智慧錦囊

DSE生物科2026｜貼地溫習法 告別死背書！即睇8大考試必殺技