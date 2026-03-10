DSE數學科2026｜名師解構最新課程修訂 想及格一定要熟讀邊5個課題？

DSE 2026數學科將在4月13日開考，九龍華仁書院數學科科主任楊俊賢表示，今年為DSE數學科課程修改後的第一年，有些題目會刪減或增加，提醒同學們要留意。現時距離數學科開考不足一個月，他說同學最好每天都做數學練習。然而，楊俊賢明白同學還需溫習其他科目，故他認為同學毋需每日做2個多小時的歷屆試題，反而可以按課題做練習。「每次可做45分鐘同一主題的練習，如發現不熟悉，就可特別操練該主題。」他表示，DSE數學科是和時間競賽的科目，建議考生做卷時要懂分配時間；至於有意在數學科摘星的同學，就要特別留意某些題目。

DSE數學科2026｜數學科2卷考什麼？

卷一：傳統題

卷一分為甲、乙兩部，全部題目均須作答。 甲部為必修部分中基礎課題，及中一至中三數學科課程的基礎課題；乙部為必修部分，以及中一至中三數學科課程中基礎課題及非基礎課題。此外，甲部會再分兩部，甲部(1)（佔 35分）包括八題至十一題簡易問題；甲部(2)（佔 35 分）包括四題至七題較難問題。乙部（佔 35 分）包括四題至七題問題。

卷二：多項選擇題

全卷分為兩部分，全部均為多項選擇（MC）題，考生需作答全部題目。甲部（佔卷二的三份之二）題目範圍為必修部分中基礎課題，及中一至中三數學課程中的基礎課題；乙部（佔卷二的三份之一）則為必修部分，及中一至中三數學課程中基礎課題及非基礎課題。

DSE數學科2026｜最新課程修訂內容

刪去極坐標(Polar Coordinates)課題； 16進制改為增潤課程； 新增三垂線定理（Theorem of three perpendiculars)

楊俊賢表示，2026年是數學科課程修訂後，第一屆考DSE的年份，當中有些課題會刪去或增加。「假如過往同學對部份題目不熟悉，也不必太擔心，因為這些題目可能已不會再考，當中極坐標已刪去，而新增的題目，可以留意三垂線定理。」

正因為新課程包括三垂線定理，因此楊俊賢認為同學不容忽視。「３D向來是熱門課題，基本上年年考，短題目可８至９分，長題目可出到13分，但唯獨去年沒有出現。今年未知會否考三垂線定理，但既然是新元素，就要特別留意。」

DSE數學科2026｜8個必溫課題

變分(Variation) 多項式(Polynomials) 面積和體積(Area & Volume) 座標幾何(Coordinate Geometry) 軌跡(Locus) 配方法（Completing square) 圖像變換（Transformation of Graph) 四心

提到需要注意的課題，楊俊賢認為可以分作兩部分，其中在卷一甲部(2)的部分，有些題目都是很常會出現，包括變分(Variation)、多項式(Polynomials)、面積和體積(Area & Volume)、座標幾何(Coordinate Geometry)及軌跡(Locus)的概念。至於想取得高分、目標是取5級，甚至摘星的同學，可以多留意第18及19題，當中經常會出現3D及座標幾何的題目。第19題已經連續多年出現跨課題的題目，當中包括配方法（Completing square)，圖像變換（Transformation of Graph)，以及最困難的四心。

DSE數學科2026｜答題時間如何分配？

甲部(1) 25分鐘 甲部(2) 45分鐘 其餘時間做乙部 預留時間檢查答案 選擇題建議每題用90秒作答

在答題的時間分配方面，楊俊賢表示，卷一的總長度是135分鐘，即平均甲部(1)、甲部(2)及乙部，每個部分有45分鐘作答時間。但如果每部分都用45分鐘完成，就有機會不夠時間做長題目。因此，他建議先用25分鐘做甲部(1)，45分鐘做甲部(2)，餘下的時間就做乙部，另外，同學也要預留時間檢查答案。

應考卷二選擇題時，楊俊賢指同學會有75分鐘時間，作答45題多項選擇題。不過，如果同學100秒做一題時，再扣除貼條碼、檢查答案的時間，就可能不夠時間完成整份卷。所以他建議，每題用90秒作答，假如同學發現每題要用多過90秒，就需要跟同學或老師請教，「因為有適當的技巧，其實不用花90秒。」

DSE數學科2026｜要及格必熟習的5個課題

變分(Variation) 多項式(Polynomials) 面積和體積(Area & Volume) 座標幾何(Coordinate Geometry) 統計（Statistic）

楊俊賢鼓勵同學每日都要做練習，同時要計時，但毋需全份卷做，可只作答試卷的某一個部分，以習慣考試節奏及掌握時間的控制。「就算有錯也不要緊，心態可以正面一點。我們要找出問題核心，從而溫習相關課題。」

對數學科程度稍弱的同學來說，楊俊賢表示同學不要放棄。他提出甲部比較少跨課題的題目，同學相對較易掌握數學概念，只要多操練就可以。「數學弱的同學，可集中甲部(1)和甲部(2)，因為數學卷要達及格，即第2級，約需要30多分， 換言之全取甲部(1)分數就可以；如要達第三或第四級，約要五成多左右，即甲部分數要全取。」

楊俊賢表示，甲部的題目相對易操練，其中甲部(2)會出4至7條題目，而多年來都是5條，而該5條題目大多屬於熱門課題，包括Variation(變分)、Polynomials(多項式)、Area & Volume(面積和體積)、Coordinate Geometry(座標幾何)及Statistic（統計），只有少數年份出現比較奇怪的題型，但多年的題型都近似。「以我們經驗，甲部(2)通常只有一條較難，其他４條都屬標準問題，只要學生肯溫習，包括肯把過去10多年的試題做一次，應該可以應付。」

DSE數學科2026｜4個必知的應試策略

面對沒有配圖的題目，可畫草稿或用草稿紙摺出實體，幫助理解； 記得做完題目要檢查答案； 選擇題可先做有信心的題目，但做完後記得全卷檢查； 需要解釋的答案需要答中要點，別答非所問。

楊俊賢表示，近年數學科的考試卷比較少圖，建議同學遇到沒有配圖的題目，可畫多些草稿，有助理解題目；至於有關3D立體的題目，也可嘗試用草稿紙摺出實體，有助理解。

另外，楊俊賢提醒同學要檢查答案，他指在卷一甲部失去的分數，較難在乙部取回，「甲部和乙部的題目，即使同樣是1分，但乙部相對較難，所以甲部較簡單的部份，應全取分數。」

然而，在選擇題方面，楊俊賢則提醒同學別以為甲部容易而乙部難，因根據過往經驗，在第16至20條問題，開始出現幾何的題目，較少配圖，同學應開始覺得較難，而要花更多時間，所以同學可先做有信心的題目，其後才做不熟的題目，但記要預留足夠時間看有沒有填漏題目。「一條題目大約100秒內可解決到，很多同學不能夠，是因為未能掌握題目，所以這段時間可多問老師和同學，有什麼快捷的方法計算。」

最後，楊俊賢提到有些題目需要解釋答案或問考生是否同意，但以他的觀察，很多時考生是答非所問，或者答案冗長卻不中要點，最約未能得分，提醒同學留意。

DSE數學科2026｜數學科評核模式

模式 內容 成績比重 考試時間 公開考試 卷一：傳統題 65% 2小時15分鐘 卷二：多項選擇題 35% 1小時15分鐘

