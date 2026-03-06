DSE英文科2026｜20個名師備戰及應試貼士 原來AI可以咁樣練Writing及Speaking！

2026年DSE（中學文憑試）英文科有４卷，其中口試將於下周二(10日)至19日展開；其餘3份試卷，則分別在4月10至11日開考，即距離現時只有約１個月時間，同學應把握時間作最後階段準備。《星島教育》今日邀請聖士提反女子中學英文科老師衞茼，分享英文科4卷，合共20個備戰及應試貼士，也教同學如何善用AI提升寫作和說話能力，爭取在英文科取得5**！

DSE英文科2026｜英文科4卷考甚麼？

Paper 1：卷一Reading (閱讀能力)

佔全科總分： 20%

佔全科總分： 20%

內容： 分Part A和Part B兩部分，其中Part A屬必答題，Part B則分為B1和B2。B1較簡淺，B2較深，考生可選答B1或B2，然而選答B1的考生，最高分為第4級；選答B2，最高可取滿分。

題型：考生需根據所提供的閱讀材料，回答不同類型題目，包括選擇題、短問答、開放式問題等。

Paper 2：卷二Writing(寫作能力)

佔全科總分： 25%

佔全科總分： 25%

內容： 分Part A和Part B兩部分。

題型：Part A為約200字的短文寫作，考生需根據題目所給予的資料、處境和目的撰文；Part B為約400字的長文寫作，考生可在4條題目中選1條作答。

Paper 3：卷三Listening & Integrated Skills(聆聽及綜合能力考核)

佔全科總分： 30%

佔全科總分： 30%

內容： 分Part A和Part B兩部分，其中Part A考聆聽，屬必答題；Part B則分為B1和B2。B1較簡淺，B2較深，考生可選答B1或B2，然而選答B1的考生，最高分為第4級；選答B2，最高可取滿分。

題型：Part A需根據錄音問答問題； Part B需根據錄音和資料檔（data file），進行寫作任務。

Paper 4：卷四Speaking(說話能力)

佔全科總分： 10%

佔全科總分： 10%

內容： 分Part A和Part B

題型： Part A為小組討論，４人一組，並就一段指定短文展開討論。這些短文可能包括廣告、書籍簡介、影評、信件、新聞短篇報道等。考生可能需要提出建議、給予意見、做出並解釋選擇、論證某個立場的正反兩方觀點，或討論某個提案的利弊。考生將有10分鐘的準備時間，並允許做筆記。

Part B為個人回應。每位考生將個別回答考官提出的問題，這些問題將基於小組討論任務。考生可能需要做出並解釋一個選擇，決定並解釋一個行動方案，論證某個立場的正反兩方觀點等等。

DSE英文科2026｜卷一Reading備戰及應試貼士

在溫習假期重做歷屆試題，特別留意曾犯錯的地方； 注意答案要包含關鍵字，別寫出不相關資訊； 看清楚填充題的答題要求，需要引文或以自己文字演繹； 留意答案的時態及詞性。

衞茼表示，在學習假期，同學應已做完歷屆試題，但在開考前可以重做，尤其留意曾犯錯的地方，是否有重覆犯錯？她表示，同學如想在英文科卷一奪得5**，答案必需寫得很準確，「一定要包含關鍵字，以及不要寫出不相關的資訊。」另外，她指同學要看清填充題的答題要求，包括留意答案需要從文中引述，還是以自己的文字演繹？另外，也要注意答案空格前後的內容，是否會影響答案的Tenses(時態)及Part of Speech(詞性)。

DSE英文科2026｜卷二Ｗriting備戰及應試貼士

熟讀文體，寫作要符合答題準則； 多練習作文，避免執筆忘字； 可善用AI批改作文； 閱讀題目時，要習慣標記關鍵字； 可嘗試運用不同詞彙及複雜的結構，答案要包含關鍵字； 完成文章後要Proofread(校對)。

卷二方面，衞茼建議同學熟讀Text Type(文體)，以免寫作時文體未能符合考試的答題準則。另外，她建議同學要多練習作文，「如果同學在學習休假期間沒有作文，考試時會執筆忘字。」她表示，同學除了把文章交給老師批改外，還可以嘗試用AI修改文章。

「AI平台能提供很多有用的建議，例如寫了一篇文章後，可請AI建議，指你是一名中六生，將考DSE，如何改進詞彙，用一些更高階的生字；或如何將簡單的句式變得更複雜，這樣可以加分。」衞茼指由於同學是用自己的文章給AI批改，所以當中不涉抄襲，但可以知道如何提升語文及組織能力

至於應考時，衞茼提醒同學閱讀題目時，記得要標記關鍵字，因答案未能達到題目所有要求，Content(內容)會很低分。此外，寫作時可嘗試用不同詞彙及複雜的結構，最後亦要Proofread(校對)，「有一些很細微的錯誤，我相信只要同學用心校對，是一定會留意到的，例如寫漏Article(冠詞)、用錯時態，或寫出類似港式英文的措辭。」

針對英文水平普通，只追求及格的同學，衞茼建議可熟習Letter to the editor （給編輯的信）等常見文體，並可背誦例句、格式，「結尾要寫Yours faithfully而不是Yours sincerely，要知道如何用和如何串。」

DSE英文科2026｜卷三Listening & Integrated Skills備戰及應試貼士

每日花時間聽英文，嘗試記錄當中的內容； 熟讀文體。 留意答案細節，例如是否眾數名詞？銀碼記得要寫Dollar Sign； 留意答案空格前後內容，用正確的文法； 仔細看data file(資料檔)，因近年的答案會分布在不同頁數； 資料檔及錄音提及名字、口號及關鍵字時，千萬不要改寫。

卷三為Listening & Integrated Skills（聆聽及綜合能力）。針對聆聽部分，衞茼建議同學每日都花時間聽英文，嘗試記錄當中的內容。她指同學如太長時間無聽英文，即使聽得出是哪個字，有時也會忘記如何串。另外，熟讀不同文體，例如背誦電郵開始及結尾用語、基本結構等，都可取得基本分數。

英文4卷中，衞茼認為卷三最容易失分，例如考生聽錄音時，可能忽略答案原來是Plural Noun(眾數名詞)，沒有加「s」而失分；此外寫銀碼時，記得要寫Dollar Sign(金錢符號)。

至於Task 2及Task 3的填充題，她建議同學留意答案空格前後的內容，看看會否影響答案的文法準確度，例如是否需要轉時態？轉成眾數或Singular Noun(單數名詞)？是否要用大楷？至於Task 4，她提醒同學特別留意問題的Tenses，如果是用Past Tense(過去式)，但同學的答案卻用了Present Tense(現在式)就會失分。

此外，在卷三乙部，考生看data file(資料檔)時也要留意，因近年的答案都分布在不同頁數，如果漏看一頁或一句，都有機會失分。此外，閱讀資料檔時，也要標記每個Content Point應用在哪個Task，甚至是用在Task的哪一段，這樣就能同時兼顧Organisation(組織)的分數。「資料檔及錄音提及名字、口號及關鍵字時，千萬不要改寫這些字，例如將Our customers改成you，以免改變原文的意思而失分。」

DSE英文科2026｜卷四Speaking備戰及應試貼士

小組討論時，可基於別人的論點，再發展自己的說話內容，或問一些有深度的問題； 回應「Yes/No question」，開首一定要以「Yes」或「No」作答； 考試前練習說話能力； 可每日請AI擬定1分鐘的回應問題試答。

在下周開考的卷四，分為小組討論及個人回應兩部份。在小組討論部份，衞茼表示同學往往因太緊張，自己說話後，就急着構思接下來要說甚麼，沒有聽到其他組員所講的內容。「我們需要同學互動，而不需要同學作個人匯報。如果大家只是輪流發表個人意見，就像輪流做匯報一樣。」她表示，同學可嘗試基於別人的論點，發展自己的說話內容，或問一些有深度的問題，以免流於「What do you think？」、「Do you agree with me？」這類較片面的問題。

「很多同學都認為卷四的個人回應最難，因為不知道考官會問甚麼。」衞茼表示，如果對方問「What do you think？」同學可用個人或親友的經驗回答，甚至是虛構親友的經驗回答也可以。如果是「Yes/No question」，開首一定要以「Yes」或「No」作答，也要引用個人經驗。

衞茼強調，如果在考試前沒有練習說話能力，考試時也會忘記用哪些詞彙。「同學有時會講得很『窒』，會『um』、『er』，就是因為平時練得不夠多。」她指如果想練習乙部，亦建議大家用AI練習，「可每日都請AI擬定１分鐘的回應問題，再思考如何講。」

DSE英文科2026｜英文科評核模式

模式 內容 成績比重 考試時間 公開考試 Paper 1 Reading (閱讀能力) 20% 1小時30分鐘 Paper 2 Writing(寫作能力) 25% 2小時 Paper 3 Listening & Integrated Skills(聆聽及綜合能力考核) 30% 約2小時 Paper 4 Speaking(說話能力) 10% 約20分鐘 校本評核 - 15% -

