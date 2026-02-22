DSE英文科2026｜卷四Speaking口試小組討論破冰 8句銜接話術 主動參與還不搶話
更新時間：18:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-22 HKT
DSE或雅思口試的小組討論環節，最怕兩種尷尬：一是全程沉默淪為「背景板」，二是搶話太急顯得強勢無禮。其實關鍵在於用好「銜接話術」，既能自然插話表達觀點，又能照顧到其他成員的發言節奏，輕鬆展現你的團隊協作意識和表達能力。
1. “Could I build on what（同學名字） just said? I think the point about （核心觀點）is really valid, and I’d add that...”
- 這句話適合接在別人發言之後，用「build on」體現你認真傾聽，不是盲目插話。先肯定對方的觀點，再補充自己的想法，既尊重他人，又能順利輸出自己的觀點，完全不會有搶話的嫌疑。
2. “That’s an interesting perspective. I haven’t thought about it that way before. Do you think it would still work if we consider（另一個角度）?”
- 遇到和自己不同的觀點時，用這句話迴應最得體。先表達讚賞，再提出新的思考角度，把單向發言變成雙向討論，還能帶動全組的思考深度，讓考官看到你的思辨能力。
3. “Sorry to chime in here, but I just wanted to mention that（你的觀點）. It might be relevant to our current topic.”
- 當討論陷入短暫停頓，或者話題即將偏離時，用這句話「溫和插話」最合適。「Sorry to chime in」的謙虛開頭，加上「it might be relevant」的軟性表達，既不會打斷他人節奏，又能及時拉回焦點。
4. “I agree with（同學名字） for the most part, but I wonder if we should also take into account （被忽略的因素）, like...”
- 這是「求同存異」的標準句式，適合你和他人觀點大部分一致，但有細微補充的場合。用「for the most part」肯定對方，再用「I wonder if」委婉提出不同看法，態度客觀中立，滿分展現你的理性思考。
5. “Let’s not forget that（關鍵細節）. This point seems to be overlooked, but it could affect our final conclusion.”
- 當小組討論漏掉重要細節時，用這句話提醒全組。「Let’s not forget that」的開頭親和有禮，不是教訓式的「你們漏了」，而是以團隊一員的身份補充，展現你的大局觀。
6. “Would anyone like to share their thoughts on this? I think we’ve only covered one side of the issue so far.”
- 當發言權集中在少數人身上，其他人沉默不語時，用這句話主動拋出話題，邀請他人參與。這不僅能化解冷場，還能讓考官看到你強烈的團隊意識，比自己搶著說話更加分。
7. “To sum up what we’ve discussed so far, we have（核心觀點1） and（核心觀點2）. Shall we move on to talk about（下一個議題）?”
- 討論進度滯後，或者話題過於零散時，用這句話擔任「臨時總結者」。先梳理已有的觀點，再提議進入下一個環節，既能體現你的邏輯歸納能力，又能推動討論高效進行。
8. “I think that’s a great point to end on. Just to add a quick final thought: （總結性觀點）. That wraps up my part.”
- 討論即將結束時，用這句話完美收尾。先肯定最後一個發言者的觀點，再補充一句簡潔的總結，最後用「That wraps up my part」禮貌收尾，不拖泥帶水，給考官留下幹練的好印象。
小組討論的高分關鍵從來不是「說得多」，而是「說得巧」。這8句銜接話術，既能讓你主動參與討論，又能維持禮貌得體的團隊形象，輕鬆避開搶話或沉默的扣分陷阱。
撰文：Spencer Sir
港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾任國際銀行MT，歷年來教授過5000名學生。
Facebook 專頁：Spencer Lam English Team
網頁：spencerlam.hk
延伸閱讀：
Coffee Break English！10個外國人常用英文口語短句 5分鐘就學識
英文片語Phrases｜I am all ears 表達最高的誠意和關注
