DSE英文科2026｜卷四Speaking口試小組討論破冰 8句銜接話術 主動參與還不搶話

DSE或雅思口試的小組討論環節，最怕兩種尷尬：一是全程沉默淪為「背景板」，二是搶話太急顯得強勢無禮。其實關鍵在於用好「銜接話術」，既能自然插話表達觀點，又能照顧到其他成員的發言節奏，輕鬆展現你的團隊協作意識和表達能力。

1. “Could I build on what（同學名字） just said? I think the point about （核心觀點）is really valid, and I’d add that...”

這句話適合接在別人發言之後，用「build on」體現你認真傾聽，不是盲目插話。先肯定對方的觀點，再補充自己的想法，既尊重他人，又能順利輸出自己的觀點，完全不會有搶話的嫌疑。

2. “That’s an interesting perspective. I haven’t thought about it that way before. Do you think it would still work if we consider（另一個角度）?”

遇到和自己不同的觀點時，用這句話迴應最得體。先表達讚賞，再提出新的思考角度，把單向發言變成雙向討論，還能帶動全組的思考深度，讓考官看到你的思辨能力。

3. “Sorry to chime in here, but I just wanted to mention that（你的觀點）. It might be relevant to our current topic.”

當討論陷入短暫停頓，或者話題即將偏離時，用這句話「溫和插話」最合適。「Sorry to chime in」的謙虛開頭，加上「it might be relevant」的軟性表達，既不會打斷他人節奏，又能及時拉回焦點。

4. “I agree with（同學名字） for the most part, but I wonder if we should also take into account （被忽略的因素）, like...”

這是「求同存異」的標準句式，適合你和他人觀點大部分一致，但有細微補充的場合。用「for the most part」肯定對方，再用「I wonder if」委婉提出不同看法，態度客觀中立，滿分展現你的理性思考。

5. “Let’s not forget that（關鍵細節）. This point seems to be overlooked, but it could affect our final conclusion.”

當小組討論漏掉重要細節時，用這句話提醒全組。「Let’s not forget that」的開頭親和有禮，不是教訓式的「你們漏了」，而是以團隊一員的身份補充，展現你的大局觀。

6. “Would anyone like to share their thoughts on this? I think we’ve only covered one side of the issue so far.”

當發言權集中在少數人身上，其他人沉默不語時，用這句話主動拋出話題，邀請他人參與。這不僅能化解冷場，還能讓考官看到你強烈的團隊意識，比自己搶著說話更加分。

7. “To sum up what we’ve discussed so far, we have（核心觀點1） and（核心觀點2）. Shall we move on to talk about（下一個議題）?”

討論進度滯後，或者話題過於零散時，用這句話擔任「臨時總結者」。先梳理已有的觀點，再提議進入下一個環節，既能體現你的邏輯歸納能力，又能推動討論高效進行。

8. “I think that’s a great point to end on. Just to add a quick final thought: （總結性觀點）. That wraps up my part.”

討論即將結束時，用這句話完美收尾。先肯定最後一個發言者的觀點，再補充一句簡潔的總結，最後用「That wraps up my part」禮貌收尾，不拖泥帶水，給考官留下幹練的好印象。

小組討論的高分關鍵從來不是「說得多」，而是「說得巧」。這8句銜接話術，既能讓你主動參與討論，又能維持禮貌得體的團隊形象，輕鬆避開搶話或沉默的扣分陷阱。

撰文：Spencer Sir

港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾任國際銀行MT，歷年來教授過5000名學生。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁：spencerlam.hk

延伸閱讀：

Coffee Break English！10個外國人常用英文口語短句 5分鐘就學識

英文片語Phrases｜I am all ears 表達最高的誠意和關注