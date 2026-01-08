DSE英文科2026｜文憑試英文卷三聆聽Listening 掌握這5個信號詞 更易找出答案

備戰DSE英文聽力，很多同學都會陷入「逐字聽卻抓不住重點」的困境，尤其零基礎考生，經常聽完整段錄音，還不知道答案藏在哪裡。其實DSE聽力題目設置有明確規律，關鍵就是抓住那些提示答案即將出現的信號詞，聽到這些詞就集中注意力，輕鬆鎖定答案，實現分數逆襲。

1. 轉折類信號詞：but, however, yet

這類詞絕對是聽力考試的「答案密碼」，因為它們後面接的內容，往往是推翻前文、體現核心觀點的關鍵信息，也是題目最常考的部分。比如錄音中說「Many students think reading is boring, but it actually helps improve your vocabulary and critical thinking skills」，如果題目問「What does the speaker think of reading?」，答案就是but後面的內容。練習時只要聽到這類詞，立刻集中精神，就能避開前面的干擾信息，直接抓準答案。

2. 因果類信號詞：because, since, as a result

DSE聽力經常考「原因」和「結果」類問題，這類信號詞就是最好的導航燈。because和since通常用來引出原因，as a result則會帶來結果，聽到這些詞，就等於聽到了題目的答案方向。比如錄音提到「The library will be closed next week, since it needs to undergo a renovation」，若題目問「Why will the library be closed?」，since後面的內容就是正解。零基礎考生不用理解全文，只要鎖定這類詞，就能快速找到對應信息。

3. 列舉類信號詞：firstly, for example, such as

當錄音中出現列舉內容時，就是細節題的高發區，而firstly、for example這些詞，就是提示「關鍵細節要來了」的信號。比如錄音說「To prepare for the exam, you should do three things. Firstly, make a study plan; secondly, practice past papers; finally, review your mistakes regularly」，如果題目問「What is the first tip the speaker gives?」，firstly後面的內容就是答案。這類信號詞語感強、容易辨認，零基礎考生也能輕鬆捕捉，再也不用擔心漏聽細節。

4. 強調類信號詞：actually, in fact, the most important thing is

講者在錄音中想強調的內容，往往就是考點，而這類信號詞就是強調內容的「標籤」。比如錄音提到「People often say memory is innate, but in fact, memory can be improved through daily training」，如果題目問「What is the speaker’s opinion on memory?」，答案就在in fact後面。聽到這類詞時，一定要放慢聽的節奏，把後面的內容記下來，這大概率就是題目的得分點。

5. 結論類信號詞：in conclusion, to sum up, therefore

這類詞通常出現在錄音結尾，用來總結全文觀點，對應的題目往往是主旨題。比如錄音結尾說「In conclusion, online learning is a useful tool, but it cannot replace traditional classroom teaching」，若題目問「What is the main idea of the talk?」，in conclusion後面的內容就是核心答案。零基礎考生就算前面聽得雲裡霧裡，只要抓住結尾的信號詞，也能拿下主旨題的分數。

其實DSE英文聽力並不難，關鍵不是聽懂每一個字，而是抓準信號詞，鎖定考點。這5個信號詞覆蓋了大部分考題類型，只要反覆練習，養成「聽到信號詞就集中注意力」的習慣，就算是零基礎，也能在聽力考試中不丟分。

撰文：Spencer Sir

港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾任國際銀行MT，歷年來教授過5000名學生。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁：spencerlam.hk

