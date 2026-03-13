Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE公民科2026｜拆解24及25年試題 教你避開資料回應題常見錯誤

更新時間：06:45 2026-03-13 HKT
發佈時間：06:45 2026-03-13 HKT

2026年中學文憑試（DSE）公民與社會發展科，將於4月14日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由宣道會陳瑞芝紀念中學公民與社會發展科科主任金芷靈，講解核心科公民科的溫習技巧。

DSE公民科2026｜只設一卷 皆為資料回應題

宣道會陳瑞芝紀念中學公民與社會發展科科主任金芷靈 (圖片來源：受訪者提供)

公民科只設一卷，全部為資料回應題。考生須就題目所提供的資料回答所有題目。資料回應題有不同題型，例如多項選擇題、短題目、短文章式問題等。而考題所提供的資料，可包括文章、新聞報道、報告、備忘錄、書函、廣告、對話、圖、表、地圖、圖片、插圖、漫畫等。

DSE公民科2026｜備戰公民科4個要點

  1. 知識為本：串連三大主題，精準掌握關鍵詞
  2. 善用資料建立多元論點
  3. 切忌跳步推論  構建嚴謹論證
  4. 選擇題及短答不宜掉以輕心

金芷靈提出備戰公民科，有4大要點，包括「知識為本：串連三大主題，精準掌握關鍵詞」、「善用資料建立多元論點」、「切忌跳步推論  構建嚴謹論證」及「選擇題及短答不宜掉以輕心」，以下就是她分享的備戰心得。

DSE公民科2026｜知識為本：串連三大主題，精準掌握關鍵詞

資料圖片

針對公民科的三大主題內容，溫習時切忌「斬件式」死記，應整理不同學習主題的關聯性，以應付跨主題的綜合題目。以下是一些例子舉隅：

國家成就與綜合國力：主題一「國家近年成就」可與主題二「綜合國力」結合，分析國家在軟實力和硬實力的發展。

香港融入國家發展大局：主題二「粵港澳大灣區」的發展，與主題一「香港特區參與國家事務」的課題緊密相連，體現香港的獨特優勢。

外交與全球參與：主題三「全球公共衞生」的貢獻，正體現了主題二「全方位外交」中提供國際救援及人道協助的行動。

建議同學以核心關鍵字為中心繪製腦圖，梳理各課題的邏輯關係。例如以「全方位外交」為例，同學可先整理中國外交的核心原則，包括人類命運共同體、和平共處五項原則等關鍵概念，繼而加入具體倡議/組織例子，如一帶一路、上海合作組織等，最後在腦圖加上不同範疇的分析，從文化、經濟、醫療、能源等方面整合中國參與國際事務的概況及其影響力。這樣可以打通及連貫各學習主題，令同學更快速有效地掌握不同課文重點。

DSE公民科2026｜善用資料建立多元論點

資料回應題要求考生具備敏銳的數據與文字辨識能力。考生必須對每一篇資料進行重點搜索，考生容易只把資料中最直觀一個重點進行論述，卻忽略了資料中隱含的其他維度。因此，考生宜小心閱讀資料，確保對應題目要求的資料篇章，其內容重點已全數善用。

以2025年試題為例，問及「中外文化匯聚」為香港社會帶來的兩項好處。若同學抽取資料中的單一觀點，僅停留於經濟層面分析，則會視為未能善用所有資料，導致內容失分。

考生須辨識資料中的不同重點，從多方面切入答題，因資料中隱藏了多於一個向度，包括文化向度有助促進不同族裔和諧共處，亦有社會向度指出文化能豐富人們的生活，提供多元節慶活動及娛樂活動等。

類似的情況亦出現在2024年有關「資訊素養」的試題。考生需要利用所提供的資料說明「生活在現今社會，人們應具備資訊素養」。不少考生只聚焦於其中一篇資料中提及辨別真假資訊的能力，而沒有處理另外兩篇資料提及道德與法律層面的情況，市民需要具備資訊素養應對資訊超載、私隱洩露等挑戰。

DSE公民科2026｜切忌跳步推論  構建嚴謹論證

資料圖片

資料回答題要求考生展示清晰的邏輯能力，較高分題目如6分題和8分題，考生能否展現清晰、完整的推論說明，是區分達標與否的關鍵。考生常犯的錯誤是將「推論起點」直接連結至「推論終點」。由於因果推論不夠仔細，導致推論過於空泛，缺乏合理解說。考生應避免流於「有A就有B」的表面敘述，而應展現概念之間的因果關係。

以2024年試題為例，問及「參與前往內地的遊學團有助加強學生的國民身份認同」。考生宜重點說明推論起點 (內地遊學團)與推論終點(國民身份認同)之間的關係。不少考生只提及遊學團多了接觸國家的機會，就會增加了國民身份認同。然而，考生應逐步推論，如考察團提供了實地參觀內地企業的機會，學生認知國家發展的速度，產生自豪感，從而提升在情感層面的國民身份認同。

類似的情況亦出現在2024年有關「綜合國力」的試題，問及教育對提升中國綜合國力的重要性。如學生流於表面論述，只提及有人才國力就會提升，當中是沒有具體的解說，考生可參考推論包含「事實、概念、影響、結論」的四個層次﹕

  • 事實：國家教育經費投入的增長、高等教育入學率的提升。
  • 概念：提升了整體勞動人口素質、專業知識水平。
  • 影響：驅動科研創新，推動國家發展重點新興產業 (如﹕人工智能、綠色產業)。
  • 結論：主力研發及投入勞動力，尖端人才的湧現與技術突破。

同學可參考以上框架，確保從「因為」到「所以」之間有明確的解釋推論。

DSE公民科2026｜選擇題及短答不宜掉以輕心

資料圖片

公民科試卷設有選擇題及短答題，都有一定佔分，同學不宜掉以輕心。考生應打破死記硬背，嘗試將常見的提問方向與課程中的核心課題進行配對溫習。縱觀歷屆試題，選擇題及短答題包括但不限於以下的提問層次﹕

一、考核基礎知識

  • 主題一： 特區政制架構（如：行政長官產生辦法、立法會組成）、國家安全 (總體國家安全觀的 20 個領域)
  • 主題二： 國家重大發展戰略（如：粵港澳大灣區「9+2」城市名單）

二、 分析當代課題演變

  • 主題二： 國家改革開放歷程 (如﹕消費模式、生活水平的改變) 
  • 主題三： 經濟全球化與資訊科技的發展（如：全球化及科技發展的特徵） 

三、法律條文的解讀

  • 主題一： 憲制基礎與法治（如：《憲法》與《基本法》關係、港人權利與義務）

針對基礎知識題目，考生需要對客觀事實有精準理解。針對判斷特徵與趨勢的題目，則要求考生對社會演變與政策具正確判斷，通常涉及「轉向」或「提升」。至於法律與權責的題目，考生需要清楚權力的來源和分佈 (如﹕中央對港行使的權力等)。建議同學在最後衝刺階段，不要無方向的翻閱課本，而是針對以往多項選擇題及短答的提問層次，對應重點課題進行溫習。

公民科評核模式

模式 說明 比重 時間
公開考試 資料回應題 100% 2小時
宣道會陳瑞芝紀念中學 (圖片來源：受訪者提供)

