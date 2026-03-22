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藝術遊學團很好玩！學會欣賞作品 播下藝術種子｜視藝師語

知識轉移
更新時間：16:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-22 HKT

近年遊學團負面新聞不少，老師們又愛又恨。回想教學生涯，我多次籌辦並帶領藝術遊學團與交流團，地點包括深圳、澳門、上海、台北、沙巴、韓國及奧地利等。從策劃行程、擔任領隊到處理學生資助，大多一手包辦。過程忙碌甚至焦慮，但充滿樂趣，是難得的教育經驗。出發前，學生討論行程與異國風光；回程時，他們帶回的不止是照片，更是開闊的視野與勇氣。

圖為「時代·生活——第四屆廣州速寫作品展」。新華社圖片
圖為「時代·生活——第四屆廣州速寫作品展」。新華社圖片

藝術遊學團的價值，不在於參觀了多少博物館或名作，而在於學會「如何觀看」。站在作品前，他們不再只背誦流派，而是感受作品背後的情感與故事。走進工坊，親手創作，才明白藝術並非遙不可及，而存在生活之中，是人人都能感受的語言。

旅途中，學生的學習最自然：有人拿畫筆速寫街景，有人用手機捕捉光影，也有人靜坐街角，感受陌生城市節奏。這些片刻勝過千言萬語的講解——他們用自己喜歡的方式與世界對話，比課堂更能觸動心靈。

帶團並非總是一帆風順。誤車、迷路、天氣突變或學生突發狀況時有發生，但正是這些不完美，教會大家應變、合作與互相照顧。看到平日靦腆的學生，在異地勇敢發問、主動幫助同伴，自理能力提升，便覺得辛勞值得。生活教育，就在旅途中悄然發生。

藝術遊學團是一堂感受與成長的生命課。它教學生觀察、欣賞，也學會理解與包容。最動人的是，他們逐漸發現，美不止在畫布，也存在街角風景、陌生人的笑容，以及自己記錄的視覺日記中。

旅程結束，看着學生滿載故事走出機場，我總想：這趟旅程已在他們心中種下一顆藝術種子。多年後，即使不從事藝術工作，他們仍會記得曾被一件作品或城市深深感動，原來藝術一直在生活中。

電郵：[email protected]

文：梁崇任

作者為資深藝術教育工作者及前香港美術教育協會執委會成員。

本文標題原為〈藝遊真係好玩！〉。

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