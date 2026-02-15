陶泥包容性強 特教生學陶藝 有3大益處｜視藝師語

本月初，我們再到屯門龍窯探訪窯主梁柏泉。靠近龍窯的顯發邨於前年入伙，房屋署邀請本港陶藝家，創作相關陶藝作品，並在邨內設置陶藝區展示，實為創舉。展示區內，作品包括以3D打印，再以柴燒的創作；展現龍窯結構的浮雕；還有「拓印龍窯」的集體創作，這均表達大家對香港陶藝發展之鍾愛。

我退休5年，離開前線教學超過10年，想憑近年訪校的觀察，談談如何在特殊學校推動陶藝教學。在同一課程框架的理念下，主流與特殊學校的教學理念及目標理應一致。

首先要確立的是陶藝教學，還是「通過陶藝的教育」。我主持陶藝工作坊時，常以「泥是甚麼」為起題，讓學生探究陶泥的特質。陶藝創作講求紀律，從練土、搓泥、成形、素燒、上釉、釉燒等，涉及不同程序、技巧和知識，教師需掌握當中細節。對特殊學校的學生來說，更具挑戰。特教生的個別學習差異很大，他們的肌能和感知活動有別於主流學生，有的甚至害怕接觸濕漉漉的泥土，至於用甚麼盤築法、軟硬泥板的接合更是難上加難。

網上圖片

視藝科向來包容大、彈性強。陶泥從濕到乾，形態各異，軟硬有別，創作手法千變萬化，如文首所說，陶藝家不止「手作仔」，他們已通過3D打印，創作精美的陶藝作品。是故，當下要問的是「通過陶藝教學，要達至怎樣的教育目標呢？」除美感的學習外，AI還給我們幾個思考的方向：一、陶藝活動強調觸摸、揉捏、壓印等動作，提升學生的觸覺敏感度與手部肌肉發展；二、教學重點從「作品完成度」轉向「參與過程」與「情緒表達」；三、陶藝課程可與生活技能、語文、社交訓練等各科結合，例如製作餐具、花盆、飾品等實用物品，進而作展銷活動。

我相信如安排學生參與陶藝展覽或市集，提升其社交能力與自信心，更臻圓滿。

馬年將至，寄望大家一起探索，賦予「甚麼是泥」，祝馬到功成。

電郵：[email protected]

文：朱啟文

作者為香港美術教育協會前執委、榮休校長。

本文標題原文〈 泥是甚麼？〉。

延伸閱讀：

視覺藝術｜何謂「生命美學」？對學生個人發展有甚麼益處？｜視藝師語

朱啟文、何建華 - 搓得圓，撳得扁｜視藝師語

潘恩耀 - 視覺藝術教師的持續進修｜視藝師語