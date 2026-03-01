Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

藝術遇上特殊教育 提供情感表達機會 孩子重拾上學樂趣｜視藝師語

在我新任特殊教育藝術老師的這3個月中，我深刻體會到藝術教育的力量。選擇特殊教育這條路，緣於我自小體弱多病，明白生活的不容易，因此希望通過藝術來影響生命。我希望幫助那些有特殊學習需要的孩子，讓他們能夠找到自我。

特殊教育需要學生常常有獨特的特徵，例如感知能力的差異、社交障礙或情緒管理的挑戰。許多學生在某些方面可能顯得活潑，但在交流或與他人互動時，卻可能顯得格外害羞和內向。在任教的過程中，我遇到了許多可愛活潑的學生。

在刻板印象裏，我以為他們很多時候都較喜歡沉浸在自己的世界，但我後來發現，原來自己的每一句話他們都會銘記在心。例如我告訴學生我的喜好後，學生會默默記得並積極與我分享他們的喜好。

記得我班上有一位經常缺課的學生，她充滿藝術才華，喜歡自創角色。但因為缺乏自信心的緣故，她只與好友作畫分享。為了幫助她，我嘗試尋找方法讓她重拾自信心，重拾上學的樂趣。通過我不斷的鼓勵和支持下，她開始參加各類繪畫比賽，並在比賽過程中逐漸恢復自信，回校上課的頻率也從每周4天缺課變成4天到校。這對我來說就是藝術教育的詮釋。

藝術教育為特殊教育需要學生提供了一個表達內心情感的平台。許多學生可能因為語言或社交障礙難以表達自己的思想，而藝術則成為他們的聲音。通過不同的藝術媒介，這些學生能夠表達自我、探索和釋放情感，這對於他們的心理健康尤為重要。我相信藝術不僅是創造的工具，更是改變生命的力量。

文：黃彩華

作者為香港美術教育協會會員、輕度智障兒童學校新任藝術科教師。

本文標題原為〈用藝術建立橋樑：特殊教育的啟示〉

