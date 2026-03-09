資優教育｜家校合作 3招發掘孩子資優潛能！｜教評心思

筆者為現任資優教育學苑校董、學校及學生服務委員會主席，過往多年曾任教育局課程發展議會資優教育組委員，深知資優教育在香港教育體系中的關鍵性。儘管資優教育學苑在資優教育中擔當重要角色，為學生及家長提供專業支援，但並非唯一的途徑。本文將探討資優教育的定義、學生潛能的發掘、家校合作的重要性及資優教育學苑的角色，以澄清一些常見的迷思。

發掘學生的資優潛能需要家長與學校積極合作，以下是幾個有效的方法：一、觀察與交流：家長與老師應通過日常觀察，留意孩子在學習或活動中的表現，例如在科學實驗或藝術創作中的卓越表現；二、標準化測試與評估：利用教育局提供的「資優學生識別工具包」進行科學化評估，這些測試結果應結合學生日常表現進行分析，以避免僅依賴數據作判斷；三、多元嘗試與探索：家長應鼓勵孩子參加多種活動，例如興趣班及比賽，幫助孩子在不同的環境中發現自己的潛能。

家校合作是培育10歲以下資優潛能學生的關鍵，有效的家校合作可集中在以下幾個方向：一、主動溝通：家長應主動與學校聯繫，多參加學校的活動，了解孩子的學習情況及潛能發展，同時尊重教師的專業意見；二、支持學校的資優教育計劃：學校是資優教育的基石，負責在第一層（浮尖）和第二層（展才）中為學生提供支援，浮尖教育旨在通過課堂內的分層教學，滿足資優學生的學習需求，例如教師會設計更具挑戰性的課程內容，讓資優學生在課堂上進一步探索知識；三、提供豐富的家庭學習環境：家長在日常生活中應營造支持性的環境，提供多元學習機會，例如參加興趣班及參觀博物館，培養孩子的探索精神。

許多家長仍有一個迷思，認為只有進入資優教育學苑的學生才算是「資優生」。事實上，香港的資優教育是分層次進行的，資優教育學苑主要針對10至18歲已被識別為資優的學生。對於10歲以下的孩子，父母與學校的合作才是關鍵因素。

資優教育的核心在於幫助學生在多方面發揮潛能，而非僅僅追求學術成績。香港的資優教育體系強調學校、家長及資優教育學苑三者的合作，各自扮演着不可或缺的角色。多方面的配合，期望能為孩子們創造全面而靈活的成長空間，幫助他們在未來的道路上發光發熱，真正實現資優教育的價值。

文：尹淑芬

作者為中華基督教會何福堂小學校長、教育評議會執委。

本文標題原為〈資優教育的迷思〉。

