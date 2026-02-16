翁港成 - 迷途貴在能知返 內地交流不怕難｜教評心思

近日有報道指，某中學3名學生在參與內地交流期間擅自離隊、在外過夜，甚至飲酒，引起社會關注。然而，單是追問「誰錯了」並不足以回應事件本質，更無助教育向前走。更關鍵的問題是：我們希望香港學生成為怎樣的人？又希望學校如何教？本文嘗試從體驗學習價值、風險管理及師生責任三方面，說明內地交流團的意義從來不在「零風險」，而在可控制度與適切支援之下，讓學生在真實情境中成長。

內地交流團從來不是普通旅行團，而是一種置身現場的公民與國情教育。學生走進創科基地、歷史古蹟，或與內地同儕對話時，課本上的抽象概念轉化為具體經驗，對國家發展和社會現實的理解也不再停留於二手資訊。多年來，教育局推動「情境學習」形式的交流，整體成效有目共睹，不應因個別事件便一筆抹煞。風險固然需要管理，但若因害怕風險並只求「零意外」，最終犧牲的是學生學習判斷與承擔的機會。

誠然，內地交流比一般校內活動複雜得多，需要更清晰的制度分工：學校建立機制，教師承擔交流期間的監護責任，家長為子女預備證件與隨身物品，學生則謹記自律與守規。只要教師獲得足夠事前培訓，學校在出發前向學生清楚講明行為守則與通訊安排，相關風險其實可以大幅降低。當突發情況出現時，若教師背後有明確指引和支援，便不致進退失據。

若事件中學生確有擅自離隊或違規飲酒，學校當然需要啟動訓輔程序，讓學生明白要為自己的行為負上後果。然而，處理不應止於問責，更要回到教育本質。青春期本就是探索的階段；教育工作的重點不是徹底杜絕學生犯錯，而是在錯誤發生後，如何引導學生面對後果、反省動機，理解自己的行為對同學、教師，以至整個團隊的影響。教師角色不是完美的監管者，而是陪伴學生探索世界的引路人。

教育不但是知識傳授，亦要培養下一代理解世界、回應時代的能力。內地交流團能擴闊學生視野，培養責任感與公共意識，也為教師專業發展提供寶貴契機。若社會因一兩宗事故而將矛頭完全指向學校與帶隊教師，甚至用放大鏡檢視每一個疏漏，只會進一步削弱學校籌辦境外交流的意願。

文：翁港成

作者為中華基督教會基道中學校長、教育評議會資深會員。

