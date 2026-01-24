學生獲有心人贊助 到書局平買課外書 提升閱讀風氣｜教評心思

古人說「開卷有益」，書中蘊含着古今中外的智慧，使人受益匪淺。但現實的我們能手持實體書的機會總被網絡佔據，能靜下心來閱讀的時間似乎越來越少。有時並非我們不喜歡書籍，而是因方便的網絡而擱下書本。

第二學期的首天是周五，一周之末即另一學期之始，我們選擇在當天的下午，在陽光明媚下輕裝走進書局，開啟閱讀之門。書局裏靜謐而寬敞，燈光明亮，書架林立。原本擔心學生會漫無目的或興味索然，但目下所見把我的擔心一掃而空。三五成群的學生，穿梭於文學、歷史、科普、藝術等區域之間。有人蹲在角落細細翻看繪本，有人站在小說架前猶豫該選哪一本——那專注挑書的模樣，正是閱讀興趣悄然萌芽的見證。

不少學生主動走到老師身旁，輕聲問道：「老師，有哪本適合我看？」沒有指定的書單、沒有固定的範圍，只希望他們找到真正喜愛的一本。一本漫畫、一冊散文、一本科普圖鑑等，只要是真心想讀、願意投入文字的世界，便是閱讀路上可喜的一步。

對中一學生而言，從依賴課本到主動涉獵探索課外讀物，需要的不止是好奇，亦要持續的陪伴與鼓勵，更需要一個能親自選擇書籍的機會。

購書樂能實踐是源於有心人的贊助，加上學校團體購書優惠，購買書本的門檻降低了，選擇的自由寬廣了。一小時後，學生對着老師興奮地展示着自己的「戰利品」。書籍在手那種洋洋自得的神情既活潑又動人，也是對新知的一份期待。回程車上，孩子逼不及待翻開書頁，沉浸其中，這份投入就是文字的吸引力。

閱讀於學習未必能立即兌換為分數，卻是漫長成長路上的養分、情感的共鳴，以及寄託所在。對於中一學生而言，這次的購書之旅，就是選書、擁書、讀書的一個旅程。閱讀的快樂就是簡單地與文字相處，置身於文字的世界找尋箇中樂趣。

文：陳月平

作者為裘錦秋中學（屯門）校長、教育評議會執委。

