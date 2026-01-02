尹淑芬 - 人間有愛｜教評心思

2025年，大埔宏福苑發生震驚全城的火災，奪走了許多生命，令無數人失去家園。這場災難籠罩着城市，帶來無盡的哀傷與痛楚。當社會對災難原因展開討論時，我們也應停下腳步，反思生命的無常，並學習珍惜、感恩與愛的價值。

作為教育工作者，學校承擔着引導孩子們從悲劇中吸取教訓的責任。火災提醒我們，幸福並非理所當然，災難可能隨時降臨。我們需要教導下一代珍惜家人、朋友，以及現有的一切，因為「人間有愛，災難無情」。面對無情的災難，愛是連結彼此的紐帶，能讓我們攜手度過困境。

為了讓學生們更深刻地體會愛與感恩，我校組織了一系列活動。孩子們為火災中的傷者及遇難者默哀與祈禱，表達對生命的尊重，並提醒自己珍惜平安的每一天。孩子們親手製作祝福卡，寫上鼓勵與慰問的話語，送給受災家庭，讓他們感受到社會的支持與關懷。這些溫暖的祝福雖然簡單，卻承載着孩子們真誠的心意，傳遞了人與人之間的愛。

我校還安排孩子們為參與火災救援的各方人士送上感謝卡，向消防員、醫護人員、義工團體、政府部門，以及默默捐款支援的市民表達感謝。他們在卡片上寫下感恩的話語，由全班同學、老師和校長共同簽名，再將這些感謝卡送至相關部門。這一舉動不僅是對救援人員的致敬，更是一堂生動的生命教育課，讓孩子們明白愛與感恩的力量。這些看似微小的行動，卻令人感受到人間溫情。災難令人痛苦，但愛能讓人們重新站起來。社會各界伸出援手，無私奉獻，為災後重建注入希望與力量。孩子們通過這些活動學會了關懷他人，也懂得感謝那些默默付出的人。他們的行動不僅溫暖了受災者，也讓社會再次感受到愛的存在。

災難讓我們失去了一些東西，但也讓我們更加珍惜眼前的一切。教育的核心不僅在於知識的傳授，更在於心靈的塑造。孩子們需要學會感恩，懂得珍惜，並以愛為基石構建更美好的未來。火災的悲劇雖然讓人痛心，但同時也讓我們看見希望：在這座城市裏，愛依然是支持彼此的力量。

人間有愛，愛能超越一切。在悲劇之後，我們更應珍惜當下，把握每一刻的相處，讓愛與感恩成為社會的主旋律。

文：尹淑芬

作者為中華基督教會何福堂小學校長、教育評議會執委。

