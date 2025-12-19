鄭家寶 - 銘記歷史．承傳和平——讓愛國種子在學子心中扎根｜教評心思

執筆之日是南京大屠殺88周年，筆者與本校師生及家長參加由教育局和國史教育中心（香港）主辦的悼念儀式。

今年已是本校連續第四年組織師生及家長參與悼念活動，因筆者深信歷史教育是培育學生國民身份認同、社會責任感與珍愛和平價值觀的重要一課。

除了一如以往的獻花悼念儀式外，今年更安排香港、澳門及廣州的中學生誦讀《和平宣言》及歷史戲劇，讓觀眾們穿越到抗戰時的南京，讓中小學生們反思歷史，追求和平。

筆者學校的獻花代表潘雋然同學在儀式後分享道，是次出席悼念活動令他感到十分震撼。如此具體地感受到30萬中國同胞被屠殺，不僅是一個數字。所以稍後到南京交流，參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館時會分外用心。

這份觸動，正是教育希望引發的深刻思考——今天看似尋常的和平生活，絕非理所當然，是先輩們用鮮血與犧牲換來的珍貴成果。

筆者認同何漢權校長在會上的分享，帶領學生參與悼念，目的絕非灌輸仇恨，而是為了讓他們在緬懷中學會感恩，在沉思中吸取力量。讓學生明白，他們在陽光下讀書、與家人安享天倫的每一天，背後都有一段需要被銘記的艱辛歷程。這種認知，能激發他們內在的責任感：珍惜當下，自強不息。

作為教育工作者，我們肩負着傳承歷史記憶、培養未來棟樑的使命。2025年《施政報告》把「心繫家國」定為恆常活動，中華基督教會小學校長會更以「抗戰勝利80周年」為題，編織教材；又舉行網上問答比賽，讓學生更有系統地學習相關知識。本校又會安排境外學習，安排學生到南京考察及訪問，收取第一手資料。

教育工作者應繼續引導學生認識中國近代歷史，從中把對和平的珍愛、對國家的熱愛，轉化為努力學習、提升自我的實際行動，立志成為未來社會堅實的基石，共同守護來之不易的幸福，確保歷史的悲劇永不重演。

文：鄭家寶

作者為中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長、教育評議會副主席。

延伸閱讀：

梁惠君 - 奧運飛人來訪 激發學生追夢決心｜教評心思

林志煒 - 續談未來教育：AI時代的孩子需要甚麼？｜教評心思

陳許華 - 最好的健身房｜教評心思

