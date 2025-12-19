Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭家寶 - 銘記歷史．承傳和平——讓愛國種子在學子心中扎根｜教評心思

知識轉移
更新時間：18:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-19 HKT

執筆之日是南京大屠殺88周年，筆者與本校師生及家長參加由教育局和國史教育中心（香港）主辦的悼念儀式。

今年已是本校連續第四年組織師生及家長參與悼念活動，因筆者深信歷史教育是培育學生國民身份認同、社會責任感與珍愛和平價值觀的重要一課。

除了一如以往的獻花悼念儀式外，今年更安排香港、澳門及廣州的中學生誦讀《和平宣言》及歷史戲劇，讓觀眾們穿越到抗戰時的南京，讓中小學生們反思歷史，追求和平。

筆者學校的獻花代表潘雋然同學在儀式後分享道，是次出席悼念活動令他感到十分震撼。如此具體地感受到30萬中國同胞被屠殺，不僅是一個數字。所以稍後到南京交流，參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館時會分外用心。

這份觸動，正是教育希望引發的深刻思考——今天看似尋常的和平生活，絕非理所當然，是先輩們用鮮血與犧牲換來的珍貴成果。

筆者認同何漢權校長在會上的分享，帶領學生參與悼念，目的絕非灌輸仇恨，而是為了讓他們在緬懷中學會感恩，在沉思中吸取力量。讓學生明白，他們在陽光下讀書、與家人安享天倫的每一天，背後都有一段需要被銘記的艱辛歷程。這種認知，能激發他們內在的責任感：珍惜當下，自強不息。

作為教育工作者，我們肩負着傳承歷史記憶、培養未來棟樑的使命。2025年《施政報告》把「心繫家國」定為恆常活動，中華基督教會小學校長會更以「抗戰勝利80周年」為題，編織教材；又舉行網上問答比賽，讓學生更有系統地學習相關知識。本校又會安排境外學習，安排學生到南京考察及訪問，收取第一手資料。

教育工作者應繼續引導學生認識中國近代歷史，從中把對和平的珍愛、對國家的熱愛，轉化為努力學習、提升自我的實際行動，立志成為未來社會堅實的基石，共同守護來之不易的幸福，確保歷史的悲劇永不重演。

文：鄭家寶

作者為中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長、教育評議會副主席。

延伸閱讀：

梁惠君 - 奧運飛人來訪 激發學生追夢決心｜教評心思

林志煒 - 續談未來教育：AI時代的孩子需要甚麼？｜教評心思

陳許華 - 最好的健身房｜教評心思
 

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
10小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
9小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
19分鐘前
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
9小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
21小時前
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
突發
1小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
6小時前