林志煒 - 續談未來教育：AI時代的孩子需要甚麼？｜教評心思

近年社會廣泛討論人工智能和新興科技對未來社會的影響，對家長而言，更關鍵的是當今天的孩子步入社會，世界將會變成怎樣。以今天的中一學生為例，2036年是他們離開校園的年份，大家能否預見未來社會的需要？

可以預見未來必是一個由人工智能與資訊科技賦能的新時代。人人都會運用具強大記憶及運算能力的電腦支援工作及生活，這些科技將無所不在，就如同今天的手機一般普及。在此背景下，人類角色必須轉型，不再單靠「記憶」來分高下，而是要懂得如何善用科技工具，能提出有質素的問題、分析及歸納資訊，作出判斷及部署。

換言之，比較今天社會需要的專門人才，未來社會更需具備廣闊視野、跨領域理解與整合能力的「通才」，他們不但懂科技，也懂得與人溝通協作，在多變環境中靈活應變。

未來一代所需的是結合知識、技能、態度與價值觀的關鍵素養，包括深化思維與分析能力、創意與解難能力、與科技及團隊協作的能力，以及在面對逆境時的應變、承擔和執行力。這些能力需要通過學校及家庭中的多元學習和反思逐步培養。

家長支持子女迎接未來，不能只依賴訓練班，可以嘗試從這幾方面着手：一、重視孩子分析與判斷能力，鼓勵他們面對意見時思考原因並尋求其他可能，而非停留於現成答案；二、培養規劃與部署能力，讓子女學習訂立目標、設計步驟、檢視進度，從中建立自我管理；三、鍛煉決策與承擔能力，在選擇學校、學科、活動時，鼓勵主動思考利弊並與父母分享，由他們作選擇並從結果中學習。

學校角色是為學生提供安全試錯、勇於提問及創新的環境，通過跨學科和探究式學習，以及與現實生活連結的課題，讓學生在實際情境中運用知識與技能，培養思考與判斷能力。未來教育核心，是讓孩子在科技賦能下，仍保持清晰思維、正向態度及堅定價值觀，並發展必要的軟技能。

文：林志煒

作者為佛教葉紀南紀念中學校長、教育評議會資深會員。

