陳月平 - 本草葳蕤｜教評心思

近日，我校在友好機構的鼎力支持下，生意盎然的杏林藥圃正式落成，31種形態各異的中草藥在此扎根生長，這些植物吸引了不少師生和經常來校的長者的目光。

藥圃中的植物有致地坐落着，每株植物旁都配有專屬科普牌，清晰標註學名、藥用功效等。其中有薄荷、艾草等等，還有已有果實的火龍果、百香果和檸檬，但最吸引我和學生的是含羞草，每次經過它身邊時總是忍不住用手與它打招呼，淺陋的我不知它有藥用價值！不少學生在木瓜樹旁定睛地看着那兩棵綠色的木瓜，等待它們成為橙黃的樣子。照顧這藥圃的是長者和學生，本校長者學苑的長者帶着多年的種植經驗，與學生組成夥伴。相信在除草和照顧植物的過程中，長者傳遞的不僅是種植知識和人生經驗，還有對傳統文化的珍視；學生展現的不僅是好奇和活潑，更是對傳統智慧的接納與喜愛，代際情誼在泥土與綠意間靜靜成長和茁壯。

這片藥圃將是一間開放的課室，讓學生在其中學習語文、描繪植物的表相及了解其生長過程等等，把課本上的知識變成可觸摸、可觀察、可創作的素材，讓學生親身感受本草文化的內涵、色彩及生命力。同時，我們計劃將本草文化惠及更多人，將健康理念傳遞予社區，將推出「健康飲食」主題藥膳工作坊。從幼苗到成為餐桌上的菜餚，感受箇中的付出，更重要的是體味文化就是生活——博大精深原來也可以隨手拈來，一直在我們的身邊。

本草進校園，不僅是學習種植中草藥，更是文化的傳承和實踐，讓文化植根於學生的心中。中草藥圃的建設與系列活動的開展，是踐行五育兼賅、弘揚中華優秀傳統文化的生動實踐。隨着繼續豐富藥圃的內容，拓展課程形式，期盼學生在與本草的親密接觸中，感受傳統文化就在生活中，讓本草的清香浸潤童心，讓傳統的智慧陪伴他們成長。

文：陳月平

作者為裘錦秋中學（屯門）校長、教育評議會執委。

