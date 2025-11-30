陳許華 - 最好的健身房｜教評心思

傍晚，和先生從紅磡的健身室出來。看見商場裏有義賣活動，又想到筆者的幼稚園即將舉辦聖誕義賣，我們便挑選了50多本適合幼稚園的繪本。這些精裝書相當厚重，裝了滿滿3大袋。

「Call車吧。」我看着沉甸甸的書袋，很自然地提議。沒想到，一向體貼的先生卻彎腰將3個袋子提在手裏，說：「坐MTR，我來提就好。」我愣住了。平時他總是順着我的，今天的堅持從何而來？是因為他在瑞士長大，覺得call車奢侈？我試着說服他：「香港call車沒有瑞士那麼貴，而且港鐵要轉兩次車，多麻煩。」他已邁開腳步，只是笑笑：「走吧。」

港鐵站裏，人潮熙攘。我跟在他身後，在何文田站轉車過程中，看着他的雙肩扛着這麼多書，心裏既心疼又不解，搶過一袋書來拿，但忍不住又開口：「真的不懂你為甚麼要這樣。這不是浪費時間和體力嗎？時間也是一種成本呀！」

「以後你的身體會謝謝你的」，他小心地放下肩上的重物，「這是我給自己的訓練」。這句話像一把鑰匙，瞬間打開我的思緒。我們總把「鍛煉」局限在公園或健身房裏，卻在生活的每個其他環節尋找捷徑。我們願意花錢買會員卡，卻不願意多走幾步路；我們談論要培養孩子的韌性，卻在面對實際困難時，第一個念頭就是如何避開。

這讓我想起平時和其他家長的對話。我們都明白要給孩子挫折教育，提高逆商，但真正落實的卻不多。我們擔心孩子受累，怕他們吃苦，於是找出各種理由：「這樣較有效率」、「時間成本太高」、「下次再努力」。殊不知，生活中處處都是培養韌性的機會——就像此刻，先生選擇提着重物乘搭港鐵的這個決定。

當我們終於抵達學校，放下那3大袋書時，一種特別的成就感油然而生。是啊，韌性不是在溫室中培養的，而是一次次在這些看似不便的日常裏。當孩子面對困難想要退縮時，我們不需要長篇大論，只需要溫柔而堅定地說：「試試看，你可以的。」然後陪伴他們經歷整個過程，見證他們跨越困難後那份「我做到了」的喜悅。

想明白後，我臉上露出了笑容。先生投來疑惑的目光，我迎着他的視線，笑着說：「我想，我的身體也準備好，開始在這間最好的健身房裏訓練了。」

夕陽下，3大袋的書變得輕盈而沉實。原來，生活的重量，正是讓我們變強的力量。

文：陳許華

作者為漢迪國際幼稚園校長、教育評議會執委。

延伸閱讀：

陳月平 - 本草葳蕤｜教評心思

楊佩珊 - 教育家精神的踐行｜教評心思

翁港成 - 中史科「千古難題」有解？｜教評心思

