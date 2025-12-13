Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁惠君 - 奧運飛人來訪 激發學生追夢決心｜教評心思

知識轉移
更新時間：14:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-13 HKT

風采中學為期兩天的周年陸運會於11月中旬順利舉行。適逢第15屆全國運動會舉行，為進一步推動校園體育文化，讓學生理解並體會運動家精神，我們誠邀2024年巴黎奧運「香港男飛人」刁俊稀擔任主禮嘉賓，與師生近距離交流，分享備戰與比賽的心路歷程，鼓勵同學勇於追夢、堅持不懈。

刁俊稀為歷來第三位代表香港出戰奧運田徑男子100米的運動員。他兼備學業與運動上的自律精神，畢業於香港理工大學會計與金融相關科系，畢業後投身會計工作，同時堅持每日工作後兩小時訓練，周末進行體能訓練，展現我校「品德、學業與聯課活動適度平衡發展」的辦學宗旨。

在分享中，刁俊稀談及生涯中最深刻且最痛的一刻：去年杭州亞運4×100接力賽時，因交棒失誤，未能完成賽事，讓原本有望進入決賽的夢想破滅。即使事隔一年，那段經歷仍令他餘悸猶存。他以自身經歷提醒同學：面對失敗時，調整心理、從挫折中學習非常重要。

刁俊稀亦談到日常訓練與心態：「跑100米是與自己比賽，最終超越自己才是真正的成就。」一秒雖短，但蘊含無限可能；每一個成績背後，都是長年累月的付出與自我突破。他苦練9年，提升一秒，目前正朝向百米突破10秒大關的目標努力。

除了言傳身教，刁俊稀更以行動感染大家：他與近百位家長一同參與了400米的緩步跑，鼓勵大家積極投入運動生活。雖然因傷未能出戰本屆全國運動會，他仍積極備戰明年名古屋亞洲運動會，期望在未來的賽事中克服困難，再創佳績。

本次活動不僅豐富了學生的體育體驗，更讓師生親身感受運動員面對挑戰的態度與堅毅精神。期許所有同學以此為鑑，在學業與人生道路上勇於迎難、持續精進，成為有擔當、有自律的現代青年。

文：梁惠君

作者為風采中學（教育評議會主辦）校長、教育評議會執委。

延伸閱讀：

林志煒 - 續談未來教育：AI時代的孩子需要甚麼？｜教評心思

陳許華 - 最好的健身房｜教評心思

陳月平 - 本草葳蕤｜教評心思
 

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
21小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
3小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
6小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
19小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
6小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
9小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
2小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
21小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
2小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
17小時前