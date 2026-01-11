翁港成 - 校園Busking：人生預演｜教評心思

Busking（街頭音樂表演）是世界各地常見的城市風景，從地底行人隧道到地面行人專用區，不難見到表演者盡情奏唱。有鑑於此，我校每逢周二中午都在校內設有Busking時段，為學生提供一個展示音樂才華的平台。

每個周二中午12時半，小食部旁的空地便會擺放簡單的音響設備，任何有興趣表演的學生均可自由奏唱。這短短半小時，我們看到的不止是關於音樂，更是人生百態，恰如社會的縮影。校內Busking的觀眾大致可分為以下幾類：

第一類是駐足欣賞。他們可能喜愛音樂，或抱一看無妨的心態；又或許他們是表演者的朋友或班主任，專誠前來撐場。他們的專注對表演者而言是莫大的鼓勵。

第二類是暫時停步，看幾眼後便匆匆離開。對他們而言，Busking只是校園裏的一個活動。如覺得Busking並不吸引，他們可能選擇去圖書館靜靜看書、去足球場舒展筋骨，或返回課室溫習。

第三類是最考驗表演者心理質素的一群。圍觀的同學在表演者面前竊竊私語，更甚的在高談闊論。這種場面當然令表演的同學臉紅難堪，但無奈這也真實反映了人生總要面對難以控制的窘境。

第四類是不能歸納為觀眾，他們雖人在現場，但對Busking的同學視若無睹，自己坐在一旁做功課、吃東西、與同學談天……自己有自己的步伐，彷彿與表演者是兩個平行時空，互不交集。

對參與Busking的學生而言，這個平台不止是展示音樂才華，更是一個訓練膽量、建立自信的實戰場景。站在空地，面對各樣的目光，表演者必須學習穩住情緒，專注演出，更教他們學會面對其他人的不同反應。正如他們將來踏足社會，有人欣賞你的努力，有人冷眼旁觀，有人嘲笑批評，有人根本不在意你的存在。所以，表演者必須學會調整心態，既不因掌聲而自滿，也不因嘲諷而退縮。這種經驗，是課堂上難以學習的。

每個周二校園Busking，就像一場微型人生舞台。它不完美，卻真實。在高度競爭的社會氛圍中，Busking告訴這些年輕人：人生未必總是掌聲雷動的舞台，更多時候，它只是一塊空地，充滿各種雜音；但無論如何，我們都要學習從容面對，勇往直前，穩着自己的節奏前進。

文：翁港成

作者為中華基督教會基道中學校長、教育評議會資深會員。

