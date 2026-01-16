楊佩珊 - 輸得起的人生才是真正的贏｜教評心思

在當今社會，「贏在起跑線」牢牢束縛着無數家庭。《逆轉上半場》這部影片，映照出現今扭曲的親子關係與教育眾生相。

劇中，大聶生從前看到孩子在賽場失利，第一反應是羞恥與嫌棄。孩子成長了，他又告誡細聶生，莫讓「窮孩子」的夢想擊敗自己的孫子。因着「贏」的想法，這兩代父親，最終竟不約而同地選擇以金錢與權位利誘，逼使追求夢想的表姊與少年們退賽、打假球。

這般「不能輸」的恐懼，根源何在？影片指出，父母往往是第一個「學不會面對失敗」的人。社會的比較與焦慮，內化為他們對子女成績單的苛求。他們誤以為，堆砌更多的證書、贏得更多的獎盃，便是為孩子鋪就了成功的坦途。然而，這實則是將孩子囚禁於「只能贏」的牢籠。細聶生的悲劇在於，父母向下一代傳遞的並非勇氣與韌性，而是對失敗的深深恐懼與不擇手段的生存哲學。教育的第一步，由此淪陷。

當成人世界在「輸贏」的迷思中泥足深陷時，表姊成為了關鍵的轉機。她的一句座右銘：「一日唔認輸，你一日都未輸！」遠超於球場的激勵。它是一種人生態度的啟蒙，真正的失敗，並非落後於人，而是在心理上自我放棄。

影片每個角色，都在價值觀的十字路口徘徊。它最終揭示了教育的重要目的，絕非僅僅培養一個「常勝將軍」。人生賽場漫漫，輸的時刻遠比贏的多。適度的成功體驗固然能建立自信，但如何面對挫折，如何在跌倒後審視不足、再度出發，這門「失敗學」才是孩子最不可或缺的必修課。

而這堂課的講台，首先設在父母的心中。若父母眼中只有終點線的錦標，而無視沿途的風景與跌倒的價值，便只會養育出下一個「細聶生」。真正的「逆轉」，始於上半場，始於我們能否掙脫「起跑線」的迷思，將教育的鏡頭，從對「成功」的焦灼特寫，拉回對完整「成長」的深遠凝視。

唯有當父母學會為堅持鼓掌、為韌性喝彩時，孩子才能真正擁有不被一場勝負定義的遼闊人生。

文：楊佩珊

作者為仁濟醫院羅陳楚思中學校長、教育評議會執委。

