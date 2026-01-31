AI教育｜人工智能盛行世代 1能力成未來學習關鍵｜教評心思

近年生成式人工智能急速發展，就連業界專家也坦言「每天都在追」，版本推陳出新，更新頻密到難以掌握。對學界而言，我們要有遠見，若我們也追趕工具的新功能，是本末倒置的做法。現在的人工智能版本其實只有數月壽命，我們作為教育工作者，需要更宏觀地考量人工智能在未來與人的關係，從而選擇適合的教育策略裝備學生的技能，而非單單的使用今天的軟件能力，你同意嗎？

教育局推出「『智』啟學教」計劃，在今天以優質（未來）教育為目標，以撥款和訓練培育教師和學生提升AI素養，借此重塑學與教模式和善用AI的技能，政府期望學校在多個學科中推行AI輔助教學，培育未來人才，甚有先見之明。

從未來教育角度看，我們必須將焦點放在不會被版本淘汰的能力，以「Prompt Engineering」作例子，這是一門與AI以文字方法溝通的技能。今天的高手們，可能10年後也面臨失業，因為AI未來將更有能力了解語言，甚至以語音、圖像和面部表情對答和互動；再往後推，20年後可能已可借助腦電波或更新的人機溝通科技，以感測方式進行。今天學會的Prompt Engineering，屆時將會被完全淘汰，就像今天你還在使用倉頡輸入法嗎？那麼孩子呢？我們還需要強制他們學懂嗎？

為着孩子的未來，我們要謹記AI於今天只是一個未成熟的輔助工作而已，真正值得投放的教育是學生的思維、創造力、管理能力和決策力，這些都是未來他們與AI合作或指揮AI的重要元素。孩子們需要學習理解、分析更多的數據以解決問題和困難，判斷何時和如何能合適使用AI，如何檢驗輸出是否可靠、如何綜合不同來源作出決策，以至在道德與責任層面上，清楚哪些事情應由人類親自判斷，而不應外判給演算法等。這些跨學科的技能和素養，是不會因應AI版本的更新改變，這才是我們今天需要因應科技發展而為學生作出的教育部署。你同意嗎？

文：林志煒

作者為佛教葉紀南紀念中學校長、教育評議會資深會員。

本文標題原為〈人工智能教育的方向〉。

