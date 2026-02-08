親子育兒｜孩子聽話=缺乏主見？校長：聽話不只一種解讀｜教評心思

近日，一位家長憂心忡忡地說起，幼稚園老師誇孩子們「聽話」——幾個孩子爭搶玩具時，老師一句「先等等」，孩子們就安靜下來。她焦慮地問：「這樣聽話的孩子，將來在複雜的社會裏，還有競爭力嗎？」

過去，「聽話」是教養中的美德，是我們在幼兒教育中慣常的讚美；但在強調創新與自我表達的時代，聽話也容易與「缺乏主見」、「不敢爭取」，甚至「委曲求全」畫上等號。

確實，若「聽話」等同於盲從，那令人擔憂。這樣的順從或許換來短暫的秩序，卻也可能悄悄磨去孩子探索的好奇與質疑的勇氣。然而在爭搶玩具那刻，孩子的「聽話」也可有另一種解讀——這或許是一種初萌的自制力，是對集體規則的理解，以及對老師引導的尊重。當孩子願意在渴望中等待，那不是退讓，而是一種情緒調節能力的展現。

很多家長會追問：「那我的孩子會不會因不懂得爭取而吃虧？」這份心疼可以理解，但我們或許該問問自己：是否把「不委屈」等同於「立即滿足」？孩子不靠搶奪，願意等待，這正是學習尊重、自控與協調的重要練習。未來社會需要的，正是懂得在群體中溝通、在時機中行動的人。

網上圖片

我們真正追求的教育，是讓孩子在理解規則的同時，也能有勇氣表達自我。幼稚園應是一個有愛的環境，如同樹的根系，給孩子安全與信任的滋養。同時，師長們也該引導孩子說出「我也想玩」，學會用語言爭取、協商。這樣的孩子，才能既尊重他人，又不壓抑自己。

我們常不自覺地將成人世界的焦慮套在孩子身上，有時我們害怕孩子吃虧，於是急着為他撐傘築牆；有時又希望他們在幼稚園階段就掌握未來數十年所需的智慧。然而，孩子的成長是一步一腳印的歷程，不可能一蹴而就。

讓孩子在被理解和肯定中學會等待與表達，就像一棵樹：根穩，才能枝茂。有了情緒的涵養，他自然可在有需要時等待；有了價值感的支持，他自然有信心為自己發聲。

聽不聽話？那是一種選擇或判斷。願我們的孩子都能堅定自信地走上屬於自己的人生道路——那是一種來自愛與理解的底氣。

文：陳許華

作者為漢迪國際幼稚園校長、教育評議會執委。

本文標題原為〈聽話的孩子〉。

延伸閱讀：

AI教育｜人工智能盛行世代 1能力成未來學習關鍵｜教評心思

學生獲有心人贊助 到書局平買課外書 提升閱讀風氣｜教評心思

楊佩珊 - 輸得起的人生才是真正的贏｜教評心思



