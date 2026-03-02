AI教育資助 校長示範如何靈活運用 開啟人工智能時代｜教評心思

世界變，教育不得不變。所謂「三軍未動，糧草先行」，新科技所費不菲，學校依賴政府津貼，突發開支常令校長們不知所措。所幸教育局於2025年底公布「『智』啟學教」計劃，為全港資助中小學提供一筆過50萬元資源，推動AI融入教學，提升學與教效能。筆者深信此計劃回應時代所需，為香港教育注入新動力。

國家「十五五規劃」提出2030年AI全面融入各領域，配合《施政報告》數字教育策略，AI浪潮勢不可當。計劃提供簡易申請及明確時間表，要求學校在3個科目推行AI輔助教學，發展至少6個AI教學案例，並通過公開課、示範課及分享會促進日常應用，提升教師專業水平。教師善用AI工具，將帶來更具啟發性的學習體驗，最終讓學生受益。

筆者在校內會議中，收集不少「用家」的意見，大家擔心撥款在使用上有掣肘。再看文件，報告只要求學校開列購置/租用軟件、硬件、平台、學與教資源及應用方案的支出；撥款更可以資助學生參加人工智能教育相關的活動。一言蔽之：靈活。在常額撥款有可能繼續縮減的情況下，教育局推出這計劃，正好解決燃眉之急。

在我校的規劃中，已構思在英文科的教學過程中善用資源，繼續購買現正使用的智能平台，讓學生即時檢視自己的學習過程；教師也能在教學過程中追蹤檢視學生的學習數據，對症下藥。音樂和視藝科也利用生成式AI，讓學生不被掣肘地發揮創意，更能真正提升學與教效能。

「『智』啟學教」計劃不僅是一筆撥款，更是一場教育文化的轉型。它推動教師專業成長，提升學生的數字素養，促進校本創新。教育的本質是為學生準備未來，而人工智能正是未來的核心元素。

教育局的「『智』啟學教」撥款計劃，申請簡單，為香港教育開啟新篇章。邁向「AI for ALL subjects」的願景，讓每一位學生都能在人工智能時代中自信前行。

文：鄭家寶

作者為中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長、教育評議會副主席。

本文標題原為〈「『智』啟學教」讓AI for ALL subjects〉。

