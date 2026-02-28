港式粵語｜「風球」係港澳獨有用語？「風球」並非解作球狀颱風 本義原來係...｜語文探驪

2025年9月，颱風「樺加沙」來勢洶洶，香港天文台因此發布了「十號颶風信號」。在民間，人們卻更常以「掛十號風球」來指稱這一情況，而這種說法在內地與台灣地區並不多見。

「風球」源於19世紀熱帶氣旋信號

「風球」是港澳地區對熱帶氣旋警告信號的俗稱。1997年出版的《香港話普通話對照詞典》將「風球」解釋為「香港天文台懸掛表示風力大小的標誌」。自1884年起，香港便開始採用一套以圓柱形、球形和圓錐形為信號的系統，向港內船隻發布有關熱帶氣旋的消息。市民只需觀察信號站所懸掛的實體形狀，便可判斷風力與風向。隨着通訊科技的發展，實體信號站陸續停用，並於2002年全面停止使用。

儘管傳統的實物風球已不再使用，但「風球」一詞的語義與文化內涵卻在香港得以保存和沿用。在長期使用過程中，「風球」出現了詞義擴大與替代的現象：它由原本表示熱帶氣旋強度的實體信號，逐漸擴展為泛指「所有颱風信號」，甚至進一步成為「颱風」的代稱。在1999年出版的《港式廣州話詞典》中，「風球」便有兩個釋義：一是指「颱風信號」，如「掛風球」；二是泛指「颱風」，如「十號風球襲港」。

「風球」一詞的詞義擴大與替代現象蘊含着深刻的語文原理。具體的實物信號逐漸用來代指更廣泛、更抽象的預警系統。這體現借助具體形象指代與其相關抽象概念的認知過程，符合語言認知的一般規律，也使表達更生動簡練。例如「掛十號風球」比「發布十號颶風信號」更形象上口。

文字作為文化的代表，是代際傳承的。在非官方表達中，這種代表舊有事物文化的表述仍然具有生命力。不了解「圓柱形、球形、圓錐形」信號的年輕人雖然可能會誤將「風球」理解為球狀颱風，但通過老一輩的話語、公眾媒體的表達，很快就能掌握「風球」的具體含義。正是這種跨越代際的共通經驗，使「風球」一詞成為香港社會一種深層的文化聯結，亦屬於香港人的集體記憶和文化認同。

文：香港中文大學工商管理學院一年級學生 袁錦坤

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈談「風球」的詞義變化〉。

