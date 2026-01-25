方梓盈 - 此「豆」非常豆——談「三色豆」名稱的形成｜語文探驪

「三色豆」正名為「三色蔬菜」，一般指由粟米粒、紅蘿蔔粒及青豆混合而成的急凍蔬菜配料。雖然「三色豆」名稱廣為香港人使用，但三種蔬菜之中只有青豆屬於豆，與名稱明顯不符，這引起了不少人的好奇。

在現代漢語中，「豆」不僅是一種植物名稱，也常形象化地指代顆粒狀、體積細小的事物，例如「目光如豆」借豆子之小形容眼光狹隘，「豆豆梳化」因填充物呈顆粒狀而得名。由此可見，「豆」一字在語義上具備相當強的延伸能力，能用作描述外形接近豆的小粒物品。「三色豆」中的粟米粒與紅蘿蔔粒經切割後與青豆大小相若，因此以「豆」作為統稱，可算得上是符合這種形象的語義。

然而，比起語義層面的延伸，粵語本身的詞彙系統更能解釋為何「三色豆」一詞在香港更為普及。「三色蔬菜」屬標準的書面語，在粵語口語中顯得較為生硬。一方面，「蔬菜」一詞在粵語日常語境中並不常用，粵語更傾向於使用單音節「菜」；但另一方面，「菜」在粵語的語義範圍主要指綠葉菜，而不包括豆類、根莖類或穀物類食材。

換言之，粵語使用者一般不會把紅蘿蔔、粟米和青豆視為「菜」的一種，因此「三色菜」聽來既不自然，亦會產生語義上的歧義。

同時，從構詞習慣上看，「數詞+量詞+單音節名詞」的結構在粵語中十分常見，例如兩餸飯、三色冰、五寶飯等皆是類似的構成，使其在口語中更易接受與流通。再者，語言使用者往往傾向於短促、具象的詞彙，而「三色豆」的節奏既順口，又能立即喚起聽者對那一碗色彩鮮明、粒粒分明混合物的具體印象；相比之下，「三色蔬菜」則較書面，欠缺口語應有的俐落與即時聯想，自然難以在粵語社群中取代較貼地的「三色豆」。

由此可見，「三色豆」名稱的形成，並非僅因其中含有青豆，而是語義延伸、形象分類與粵語語彙習慣等多重因素共同作用的結果，可謂「此『豆』非常豆」。

文：香港中文大學文學院一年級學生方梓盈

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

延伸閱讀：

經典廣告｜「星期一到星期七，多勞多得！」點解要講「星期七」？「星期日」有咩問題？｜語文探驪

劉恩霖 - 香港店名後綴——記、家、行｜語文探驪