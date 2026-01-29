香港地名｜「圍」就是「圍村」？「南生圍」到底「圍」甚麼？｜語文探驪

很多時候，大家一聽到「圍」字，便會立即聯想到「圍村」，例如粉嶺圍、吉慶圍、上水圍，以至因為城市發展而面貌大變的大圍、沙田圍。

若從文字本義出發，「圍」與「圍村」的關係確實相當密切。「圍」字本義為包圍，並引申為防守之意，如《公羊傳．莊公十年》所言：「戰不言伐，圍不言戰。」可見「圍」字自古便帶有軍事與防禦的含義。

正是在這樣的語義背景下，歷史上出現了以「圍」為核心的聚落形態。明代以來，香港沿海地區海盜活動頻繁，居民為求自保，常於聚居地周圍築起石牆或土壆，以防外盜。這些圍牆包圍的村落，逐漸發展成具防禦功能的「圍村」，而「圍」字亦因此成為不少村落命名的一部分，最終衍生出今日香港人所熟悉的相關地名。

粉嶺圍是北區其中一個大型圍村。

然而，值得注意的是，並非所有香港地名中的「圍」都可解作「圍村」。南生圍便是一個常被誤解的例子。從名稱看來，南生圍與其他「圍」字地名並無二致，但凡到訪過南生圍的人，或許都曾心生疑問：若其「圍」字同樣指「圍村」，何以當地並無圍村聚落，反而是一片濕地、林地與魚塘景觀？

事實上，南生圍的「圍」是另有所指。約百年前，新界地區以農業為主，魚塘養殖多為副業。受惠於珠江與深圳河水系長年帶來的泥沙沉積，后海灣一帶的海岸線逐步向外推移。南生圍居民早於20世紀二三十年代，便有意識地築壆圍海、造地養殖，形成所謂的「基圍」。而南生圍地名中的「圍」，正是源於這類「基圍」，而非防禦性的圍村建築。

南生圍

隨着香港綠色旅遊與生態教育的普及，南生圍逐漸成為市民與遊客認識濕地生態、傳統漁農文化的重要場所。

或許，我們在聽到帶有「圍」字的地名時，也可不再僅僅聯想到「圍村」，而是進一步理解其背後多元而豐富的歷史意涵，聯想到那些同樣有趣、也同樣動人的地方名字。

文：香港中文大學社會科學院二年級學生 許桓慈

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈「圍」就是「圍村」？〉。

