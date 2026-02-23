異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪

走在香港街頭，不難留意到部分舊式商場的名稱中，出現一個今天已不常見的「塲」字。這個字形在現代書寫中已甚少出現，卻仍保留於某些特定年代與類型的建築名稱之中，為觀察香港異體字的實際使用情況提供了具體線索。

「塲」常見於50至80年代商場

近代的商場已不再用「塲」字。資料圖片

在香港，「塲」字最常見於上世紀50至80年代落成的商場名稱。筆者統計共錄得27個落成時以「塲」字命名的商場，可見該字並非偶然出現，而是在特定時期下具有一定的普遍。從年份分布來看，相關個案主要集中於50至80年代，其中以80年代尤為突出，單是這一年代已錄得17個，約佔整體6成。相較之下，50至70年代僅零星可見，而自90年代起，數量更是迅速減少，二千年代以後更未再出現新的例子。

上述數據顯示，「塲」字在商場命名上的使用呈現明顯的時代特徵，其流行並非長時間自然累積的結果，而是集中於特定歷史階段。這種短暫而集中的使用情況，反映異體字的實際流通，與當時的社會制度與書寫環境息息相關。

異體字在香港一度盛行，與本地語文政策及社會環境有密切關係。90年代以前，香港長期缺乏嚴格統一的漢字規範，正體字與異體字並行使用；加上教育層面對字形差異普遍較為寬容，即使《常用字字形表》確立了標準字形，實際上仍以指引性質為主，容許一定彈性，使異體字得以在公共空間中沿用。

然而，自90年代起，「塲」字在新建商場名稱中幾乎絕跡，顯示異體字的使用逐漸受到限制。一方面，教科書全面採用《常用字字形表》所列字形，新一代接觸異體字的機會大幅減少；另一方面，電腦與數碼輸入系統的普及，也進一步收窄了非標準字形的實際使用空間。在制度與科技的共同影響下，「塲」字逐漸退出了日常書寫。

總括而言，「塲」字在香港商場名稱中的出現與消失，展現出清晰的年代分布。這種由集中使用到迅速退場的變化，不僅反映異體字在公共書寫中的實際處境，也折射出香港書寫文化在不同時期的變化。文：林瑩敏

文：香港中文大學醫學院二年級學生林瑩敏

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈從「塲」與「場」窺探香港異體字演變歷程〉。

