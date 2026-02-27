馬年2026｜從《西遊記》「弼馬溫」看傳統文化 為何古人相信猴子能防馬瘟？｜根本月報

馬年又來臨，首先想到的祝福語，自然是「龍馬精神」。談起龍馬，最為人熟知的，恐怕就是明代名著《西遊記》中的白龍馬。第15回說西海龍王玉龍三太子受貶而化為白馬，背負唐僧前往西天取經。

在先秦時代，已常用龍來指稱良馬，如《周禮．夏官司馬》有云：「馬八尺以上為龍，七尺以上為騋，六尺以上為馬。」宋代陸佃《埤雅．釋馬》解釋說：「蓋馬八尺以上，則疑於龍矣，是故謂之龍也。」表明「龍馬」一名是由駿馬非比尋常的身高而來。可是在《西遊記》裏，與馬有關的情節，引起較多興趣和爭議的，卻是「弼馬溫」。

東漢「莊園生活」畫像石（局部）

「御馬監」及「避馬瘟」

小說第4回講孫悟空被玉帝封為弼馬溫，充當「御馬監」的負責人，給天庭養馬。有學者早發現這不是作者隨意捏造，其實與明代馬政大有關係。據《明太祖實錄》，御馬監屬內廷官署，由太監主管，除了養馬、馴馬，後來更有一支由自己統領的禁兵。

御馬監職務的設置，雖然大體以真實情況為原型，但「弼馬溫」一職並沒有歷史文獻記載，在小說中更是個未入流的小官，才使孫悟空怒火中燒。

所以又有研究從民俗文化的角度，探討弼馬溫的內涵。一個常見的吉祥象徵是「猴騎馬」的年畫或擺設品，取其「馬上封侯」之意，祝賀別人升官（職）。但這個理解，放在《西遊記》的情景來看，多有不契合之處。

錢鍾書《談藝錄》說：「蓋《西遊記》第四回美猴王『官封弼馬溫』，即本俗說猴能『辟馬瘟』，生發出一段奇談也。」民間傳說，在馬廄裏養猴子，四處躥跳弄得馬兒有適量活動，不易生病，後來主要是可以防止馬匹患瘟疫。四川成都市博物館收藏了一件出土於東漢墓的「莊園生活」畫像石，其中有一個畫面是將猴子與馬匹湊在一起。

北魏賈思勰《齊民要術》已講馬廄裏養猴，能消百病；明代李時珍《本草綱目》也說這件事。傳說是否穩妥尚無定論，不少人認定「弼馬溫」就是「避（辟）馬瘟」的諧音。

另一方面，亦有學者質疑兩者看似巧妙地運用諧音雙關，但「溫」的字面意義在漢語裏始終無法得到確解。他們提出，在元代及明初，蒙古語譯音充斥社會，而「溫」作為蒙語詞綴，有「……的人或官員」之意，如「也里可溫」，有說是蒙古語「有福緣的人」。這樣，弼馬溫便是輔助管理馬匹的官員。可是，到了明代中後期，「溫」的用法是否仍為人所理解，卻是一個疑問。

20世紀初陝西鳳翔年畫——《疪馬瘟》（《避馬瘟》）

五行解說猴治馬

弼馬溫蘊含用猴子去管理馬匹之意，孫悟空的確有一套制約馬匹的本事，如第56回：「你說馬不怕八戒，只怕行者，何也？行者五百年前，曾受玉帝封在大羅天御馬監養馬，官名『弼馬溫』，故此傳留至今，是馬皆懼猴子。」若轉換思路，可從傳統五行思想看待問題。

馬是地支「午」的屬相，而午五行屬火，因此馬為「火畜」。這在民間祈雨習俗中多有反映，如河南豫北一帶曾經有「擂馬皮」，在儀式中敲打道具馬皮，表示對火的抑制，希望迎來大雨。猴雖屬申屬金，但據《淮南子．天文訓》，水氣初興於申，壯大於子，衰微於辰，申猴代表初生之水的強大生命力，便可以制約火馬，進而猴可治馬、能辟馬瘟。

秦漢史專家邢義田的《立體的歷史——從圖像看古代中國與域外文化》，提及早期馬與猴複合關係的習俗與文物，並非中國所獨有，也是存在於周邊的印度、中亞等文化圈內。如古代印度有部獸醫經書《舍利護多羅》，記載可用猴子的油脂醫療馬匹的燒傷。應該說，猴馬關聯的情節，在百回本《西遊記》中分量甚少，卻給讀者留下深刻印象，原因何在？可能就是融合了幾縷文化傳統。

文：香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會司庫 鄺明威

本文標題原為〈馬年說「弼馬溫」〉。

