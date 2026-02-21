香港史｜19世紀慈善先鋒：庇理羅士 創辦了哪間名校？山頂別墅曾養駱駝？｜根本月報

庇理羅士（E.R. Belilios，1837-1905）出身於跨地域貿易世家。其父活躍於意大利威尼斯與敘利亞巴格達之間的商業網絡，母親則來自印度加爾各答的阿勒波貴族家庭。家族憑藉麻、棉、木材與鴉片貿易致富。1854年，他加入父親的公司；1862年獨自來港發展，最初在擺花街租用倉庫經營業務。

商界金融巨頭

庇理羅士在山頂飼養駱駝的別墅？

1868年，庇理羅士憑藉足夠持股量成為滙豐銀行董事，並於1876至1877年間出任董事局主席。他亦曾於1871至1874年及1881至1882年擔任香港大酒店董事局主席，並於1881至1882年出任省港澳輪船公司董事局主席。活躍於股票市場的他，對香港經濟環境瞭如指掌，進一步鞏固其財富與地位。

地產投資王國

中央女子書院獲庇理羅士捐款，其後更名為庇理羅士女子中學。(圖片來源：中學概覽網站)

庇理羅士於1872年在皇后大道中15號購入寫字樓作出租用途。其後陸續在荷李活道、砵甸乍街、雅賓尼道、堅道、雪廠街、都爹利街、砲台里等地購置大量物業，出租予銀行、電報局及私人住戶。1880年，他與遮打爵士聯手購入皇后大道中2號與4號，並將其租予渣打銀行與東方銀行。1890年，他在干德道發展12幢住宅，命名為「庇理羅氏台」。此外，他亦在廣州沙面置業。憑藉地產與貿易雙線發展，他成為當時香港首屈一指的富豪。

庇理羅士自1865年起擔任陪審員，積極參與公共事務。1878年，他曾提出捐款興建英國猶太裔首相迪斯雷利（Benjamin Disraeli）銅像，惟遭當時英國首相婉拒。1879年，他設立首個教育基金，資助中央書院與聖若瑟書院的學生，並提供獎學金予有志修讀醫科的華人學生。該基金於1883年擴充至8000元；1884年增設獎學金，1888年再度調整細節，基金總額達3000元。1891年，他再設立第三個基金，專門資助本地師資培訓，基金額為2000元。

其中最具影響力的是「庇理羅士醫學獎學金」，規定受獎學生須畢業於皇仁書院並入讀醫科。該獎學金延續至2005年仍由香港大學頒發。著名得獎人之一為關景良醫生，他憑此獎學金畢業於香港西醫書院，並成為孫中山的摯友。

教育與慈善事業

庇理羅士亦關注女子教育。1890年，政府合併多間女子學校成立中央女子書院，惟校舍不足。他主動提出捐款興建，政府則提供地段。1893年，位於荷李活道的新校舍落成啟用，開幕典禮上他獲通知頒C.M.G.勳章，成為首位獲此榮譽的香港居民。

此外，他亦關心兒童職業教育。1864年成立的西環工讀所因缺乏法定授權而成效有限。1890年代，庇理羅士捐款興建「庇理羅士養正院」，位於銅鑼灣（今何東女子職業學校），於1900年啟用。惟因制度不健全及家長觀念未及轉變，兩年間僅收容一名男童，最終改作域多利監獄的臨時後備監獄。

直至1930年代，政府設立兒童法庭與監護官，養正院轉型為兒童羈留所，即今日的感化院，終完成庇理羅士的初衷。他亦曾於1881年及1892至1900年間擔任定例局議員。

庇理羅士被公認為有「兩頭住家」：除原配外，另有一名華籍女子協助其鴉片業務，並育有三女。其中李慧賢（Maria Felicie Belilios）嫁予中華糖廠買辦蔡立志長子蔡寶善。蔡寶善之子蔡永善為著名醫生，其女兒Margaret則為港澳政商名人羅保爵士（Rogerio Lobo）之妻。

庇理羅士居於堅道，並於山頂擁有別墅。當時電話剛引入香港，全港僅52戶擁有電話，而他一人便擁有三部（編號46至48）：分別設於辦公室、住宅及山頂別墅。孫中山的老師康德黎醫生亦僅擁有兩部。據記載，他在山頂別墅飼養一頭駱駝，至今仍無人能破此紀錄。1901年，他移居英國；1905年11月11日於倫敦辭世，享年69歲，遺下財產約275萬元。

庇理羅士憑藉貿易、金融與地產三大支柱，成為19世紀香港的巨富。他對教育的熱忱與慷慨捐助，尤其在推動女子教育與職業輔導方面，對香港社會發展影響深遠，堪稱本地慈善與公共事業的先驅人物。

本欄為香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會與《星島日報》教育版聯合出版。對原文有興趣的讀者可到港大中國歷史研究文學碩士課程同學會網頁下載：http://machsaa.googlepages.com

本欄歡迎院校學者投稿，分享個人學術見解及研究成果，1400字為限，查詢及投稿請電郵︰[email protected]。

文：香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會副會長馬冠堯

本文標題原為〈庇理羅士：19世紀香港的商業巨擘與慈善先鋒〉。

延伸閱讀：

近代史｜重慶考察遊記 到訪抗戰遺址 感受繁華和平難得｜根本月報

騰沖：歷史仍然在這裏沉思……｜根本月報

中文成香港官方語文 胡鴻烈功不可沒｜根本月報