近代史｜重慶考察遊記 到訪抗戰遺址 感受繁華和平難得｜根本月報

夜幕低垂，彈子石老街上空的無人機群，編織出絢爛的光影。洪崖洞的吊腳樓群燈火通明，宛如奇幻之城，縱然暑熱難耐，不少遊人仍身穿民族服飾，流連忘返，沉醉於山城夜色。瓷器口古鎮的石板路上，各類茶飲，香脆麻花、張飛牛肉等小食讓人胃口大開，攤販的吆喝與遊人的笑語交織，古鎮中透着無盡活力。仙女山上，綠草如茵，雲霧繚繞，微風輕拂間，心靈得以平靜滌蕩。

年少時初訪重慶，街巷間滿目待興之景，氣氛帶點抑鬱；今番再訪渝城，處處繁華熱烈，令人心潮澎湃。旅程中，偶遇一些歷史遺跡，驚喜不已，惜行程緊逼，只能匆匆記下，期盼他日再訪，細味往事。

列強入侵鐵證

李子壩輕軌站的「輕軌穿樓」。

登上長江索道，纜車中俯瞰嘉陵江與長江交融，波光粼粼之景，兩岸住宅與商廈，鱗次櫛比，盡顯繁華。抵達終點站，正往接送地路上，無意間瞥見重慶開埠建築群，那些斑駁的洋樓靜靜佇立，彷彿在訴說一段屈辱與奮進交織的往事。課本中提及重慶開埠，首提《馬關條約》後日本的侵凌為首例，卻鮮有人知，早在1891年，以英國為首的列強已在此設立租界，沿長江掠奪中國的經濟命脈。這些紅磚灰瓦的建築，既是列強入侵的鐵證，也是中國走向現代化的起點。

惜行程匆匆且展館已閉，只能拍下幾張照片，帶着遺憾離去。恰逢數位喜好歷史的同學相隨，於是分享所見，期望下一代能珍視歷史。

李子壩輕軌站，這張重慶的「城市名片」，以其「輕軌穿樓」奇觀引來無數遊客駐足，舉着手機興奮捕捉這景致；站下小店客似雲來，攤販此起彼伏。然而，這片熱鬧之地，正是李子壩抗戰遺址公園，輕軌站下的防空洞已化為餐館與商店，默默訴說抗戰時期，日軍多次派空軍轟炸下，民眾避難的艱難歲月。園內修復的國民政府軍事參議院舊址，曾是抗戰時期軍事決策的核心；交通銀行印刷廠舊址則見證了國民支撐抗戰經濟的努力。置身此地，腦海瞬間沉靜，深感今日繁華，皆由先輩以血淚換來。

從路名看歷史

重慶開埠遺址公園

行程最後，我們來到解放碑，周邊商場林立，潮物處處，人潮川流不息。然而，環繞商圈的街道鄒容路、五四路、八一路，卻以它們的名字，喚起中國近代史的沉重回憶。《革命軍》的作者鄒容，正是生於重慶，以筆為劍，激盪民族覺醒的聲音；五四路，致敬青年運動的熱血；八一路，銘記工農紅軍英烈的犧牲；這些路名，猶如一場場歷史課，與解放碑的繁華交相輝映。

執筆之時，正值國家抗戰勝利80周年。渝城歷經千載滄桑，今天的繁華和平得來不易，願我們珍惜這盛世之景。

文：香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會秘書林灝

