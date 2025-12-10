騰沖：歷史仍然在這裏沉思……｜根本月報

1941年12月7日，日本偷襲美國珍珠港，旋即入侵香港，在港英軍只抵抗了18天，聖誕日宣布投降。我國抗日戰爭自1931年「九一八事變」開始，至此與外部世界聯繫的「生命線」——國際援華物資補給線，就只餘下雲南與緬甸接壤的「滇緬公路」，而騰沖就是位於「滇緬公路」一個重要據點。

戰略要塞

騰沖位於雲南省西南部，隸屬保山市，與昆明市距離600多公里。騰沖地處極邊之地，猴橋公路口岸與緬甸北部重鎮密支那距離只有133公里，戰略位置極為重要。

「騰沖」源於古名「騰越」，因其地處雲南西部通往緬甸、印度的極邊戰略要衝之地，取其「興盛繁榮之地」與「邊疆軍事交通要衝」雙重涵義而得名。這個名字生動地反映了其在歷史上作為西南絲綢之路重鎮、兵家必爭之地的關鍵地位。戰爭，受傷害最深的總是老百姓，騰沖自然也不例外……

1942年5月，偷襲珍珠港後不足半年，日軍已佔領緬甸，跟着北上入侵滇西。1942年5月10日，僅用292人的兵力便輕取騰沖，騰沖就此淪陷，滇緬公路亦被徹底切斷，中國失去了最重要的國際物資通道。此後兩年中國遠征軍與日軍在騰沖發生多次戰役，最終，中國軍隊付出巨大犧牲，慘勝收場。

騰沖的人民在抗日戰爭中犧牲有多大？1942至1944年日佔時期，騰沖軍民遭屠殺、戰火波及等原因死亡的就超過3萬人。騰沖戰前總人口只有20多萬人，即幾乎每6至7個騰沖人中，就有1人在戰爭中喪生！這對一個小小的縣市來說，是毀滅性的打擊！

國殤墓園

騰沖人民沒有忘記捐軀英烈，為此修建了「國殤墓園」（上3圖），是為安葬在1944年滇西反攻戰役光復騰沖時陣亡的中國遠征軍將士而建。園內的烈士塚（山坡上密密麻麻的墓碑）下安葬着3346名陣亡官兵的骨灰罐。墓園內，還重修忠烈祠，另外在兩側分別建有或修復了其他紀念碑。「中國遠征軍名錄牆」上更銘刻了兩期遠征軍和駐印軍經過確認的103141名烈士姓名！

滇西抗戰紀念館

事隔80年，土生土長的騰沖人對日本人的侵略行為似乎仍未釋懷。遊畢滇西抗戰紀念館（上圖）、國殤墓園後，帶着沉重的心情登上網約車。心血來潮，問司機如何看待日本人對騰沖的破壞、對騰沖人民的傷害？

「我們騰沖人永遠不會忘記這段歷史，也不歡迎日本人到騰沖！如果知道對方是日本人，博物館、酒店、食肆、網約車……也不會接待他們！」

言辭堅定，倒嚇怕了我這個非當地人。回到酒店，借機又問前台小哥，竟也得出近似答案！

對於騰沖居民後代所承載的歷史傷痛，需要一種既尊重又須面向未來而作出平衡。這段慘痛記憶是民族集體記憶的重要組成部分，應當以尊嚴和智慧的方式對待。

珍視和平

首先，歷史的傷痕需要被看見和理解，而非簡單地壓抑或遺忘。歷史認知也需要區分軍國主義與普通民眾，認識到戰爭機器、戰爭犯子與人民個體之間的差異。今天，中日兩國人民其實也是軍國主義的受害者！

在當下，最好的紀念或許是傳承先輩對和平生活的珍視。通過教育、文化交流和民間對話，我們可以共同維護歷史的真相，同時構建更加和平的未來。騰沖本身的重建與繁榮，正是對歷史最有力量的回應。不是忘記，也不應忘記！以生命和建設超越破壞，這樣才可找到前進的道路。

文：香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會會員邱國光博士

