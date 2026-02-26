何漢權 - 香港國家安全教育課程框架｜教育現場

馬年起始，世界政局未見昇平，善良、和平、責任等美好價值仍繼續面對兇惡、好戰、霸道、貪婪等禍亂行為的挑戰。美國總統特朗普的妄自尊大，蔑視別國人民生命與財產安全、生存與生活尊嚴，已是司空見慣。日本首相高市早苗，明目張膽摘取該國長期隱瞞侵華殘暴史實的「成果」，再予日本國民免稅大優惠作餌，贏得選票，大選連任，隨即在國會發表言論，看來，聯美制華，視台灣為跳板，要繼續再走日本軍國舊路，幾可肯定的了。歐洲那邊，烏克蘭與俄羅斯的戰爭屆滿4周年，和平仍未見曙光。

證諸過去近半世紀的歷史，中國作為世界可預測的、強大的、維持和平最出力的國家，言行一致，沒有辜負世界人民，繼續履行世界是生命共同體的責任。

但世局卻又是如此不太平，「見賢思齊，見不賢而內自省」是更有必要，助人必先要自助，咱們國家安全是為世界安全付出的先決條件。2026年2月，國務院發表《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書（下稱《白皮書》）。筆者認為社會各界應詳閱，當中第五個綱要提及「以高水平安全護航『一國兩制』事業高質量發展」，這就必要從教育層層扎根，不能含糊，沒有捷徑。事實上，《香港國安法》第十條規定，香港的學校、社團、媒體、網絡等，要展開國家安全教育。

喜見早於2025年5月，教育局已公布內容詳盡、合共45頁的更新版《香港國家安全教育課程框架》（下稱《框架》），當中以闡釋「總體國家安全觀」為主軸，內容涵蓋小學人文科、初中公民、經濟與社會科、高中公民與社會發展科，而裏頭的《憲法》、《基本法》和國家安全教育的學習重點，均與《白皮書》表述精神相契合。

教育局的《框架》和27個科目的國家安全教育課程框架，提出12種首要價值觀，即由堅毅、尊重他人到孝順、團結；12種共通能力，即由基礎溝通、思考到個人社交，以螺旋向上的方式推展國家安全教育。這為國家安全賦以更深層次的意義。無疑，《框架》文件是各中小學校值得採用的互動教學指引。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

