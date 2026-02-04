何漢權 - 一個城市的志向｜教育現場

從土地面積看，城市有大小之分，從歷史發展、地理位置、在地資源等因素看，城巿有國際、一線、二線、三線等級數之別。但隨着政府政策的設定、內外政經的形勢、教育投資的變動，城市的級數是有變動的，當中關鍵中的關鍵，就是這城市生於斯、長於斯、移民於斯的居民，是否具備團結向上的奮鬥精神，懷抱大志，堅守崗位，為這城市打拼，從而永續建構一個宜人宜居、幸福而自豪的城市。

香港，由英國殖民管治到97回歸祖國，實行「一國兩制」至今，維港兩岸，獅子山下，港人的拼搏精神猶在，適逢國家處於中華民族再次復興，在可預見的進程中，香港置身融入國家發展大局中，使得這東方之珠還能確保為國際城市，金融、服務、文化、旅遊及教育等領域，仍能守着中國乃至亞洲的中心位置，且在世界寰宇裏，佔有重要的地位。

中國改革開放快步入半個世紀，政策惠及一代又一代的人民，踔厲奮發的鬥志，燃旺內地萬千的城市。10多年前到深圳的公立圖書館參訪，負責人送來木框紀念架，內鑲深圳各民間圖書學會的襟章，上置一句話：「讓城市因熱愛讀書而受人尊重」，小節見真章，今天深圳已建構成內地的一級城市，甚可足稱為世界級的城市，於城於國乃至於世界，發揮着積極的角色，以及實質的貢獻。

幾年多次帶領不同學校的師生往訪越南首都河內，這是一個經得起考驗的城市，前抗法、後拒美，以強大的鬥志及重大的軍民犧牲，取得真正獨立建國，無疑這已成為河內人引以為傲的奮鬥DNA，並以此自信地立足於東南亞大半島之上，事實上，在河內街道上，感受到當地居民是滿懷自信地在幹活。

圖片來源：新華社

至於咱們國家不少正在發展的大小城市，很多更有走出世界的大志，往訪山東煙台市，讓筆者留下深刻印象，當地製造化工新材料的「萬華化學集團」，以及製造醫療機器與藥品的「高威集團」是立足二級城市，卻早已走高質生產路線，進軍世界，亦為全球化工及醫療尖端產品作出世界級貢獻，將「中國製造」打造成國際品牌。說實在，類似煙台市的亮麗成績，大灣區、長江三角洲的眾多城市，能製造並擁有的國內及國際級成就，所在多有。

無疑，一個城市的志向，決定了路向。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

延伸閱讀：

何漢權 - 「門常開」收生政策普及版｜教育現場

何漢權 - 教育，傳承與創新｜教育現場

何漢權 - 香港青年史學家年獎｜教育現場

