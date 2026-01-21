何漢權 - 教育，傳承與創新｜教育現場

多年前，筆者參加由教育局主辦的校長培訓班，其中一個必須的遊歷研學課程，就是內地行；那一年，選擇了上海，看當地學校教育，訪民生企業，滬港雙城，可比擬與互鑑的不少。30多位學員於充實的行程上，收穫滿滿。

返港後，筆者充當聯絡人，邀請參與上海之行的各校長團員，自由選擇教育課題，撰寫相關教育主題，再結合上海見聞，惠賜鴻文一篇卻不設稿酬，再得其時的同心教育基金會贊助，結集成書，書名定為《校長也上課》，寄予全港中學，期望各一校之長，彼此以文會友，各校教學上，能互學互鑑。

起始之後，連出兩集。再欣逢網上對教育有心的電子雜誌邀約，免費提供電子平台，由筆者所屬的教育團體，邀請來自各校的教育有心人組稿，同樣不收分毫稿酬，義務「出手」，筆者定欄目為「教評心事」，年終又將之結集成書，一年一書，皆要「教育」舉頭三尺，並以此為書名必用的寶貴詞彙，藉以鼓勵各校校長及老師們，能以學生為本，共同委身育人事業。鄭重一提的是，默默無私的郭媛平女士，連續好幾年，都幫忙出版費用。

潤物無聲，流水有情，由《校長也上課》到《教育同心橋》，至今天的《教育，傳承與創新》出版，已經是第9本，由單一實體書，到現今實體與電子版兩者兼顧，內裏都載錄各校教育工作者用心用力的教學經歷與智慧，範疇有不同，但以學生為本的出發點，以促進教學專業發展的目標，懷抱香港情、中國心、世界觀的人文素養與科研探究，珍惜、鞏固與發揚「一國兩制」下的教育事業，是完全心靈契合。筆者深信不疑。

世局多變，怎樣的價值取態幾可決定局面大好抑或大壞，當中關鍵，還在教育。今天，萬馬奔騰，AI仍在前，教育政策制訂，教學前線實踐都要言必AI的日子了，但AI是好是壞，決定在於人，筆者相信AI可用、有用；相信AI最終是良善的，因為發明並操作AI的就是人，人性是良善的，教育是可以將善性擴充的。說到底，人文精神與科學的融合，必要回到教育，而「傳承與創新」是教育的生命共同體。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

