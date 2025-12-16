何漢權 - 不帶仇、不懷恨的悼念｜教育現場

「銘記歷史．珍愛和平——南京大屠殺88周年，學生悼念暨教育活動」上周六於長沙灣協和小學舉行，悼念的教育活動已進入第三年，都是由教育局主辦，國史教育中心（香港）承辦，眾多辦學、議會及教育團體協辦。現場出席者600多人，網上收看的數字統計超過6000多。

整個悼念活動，教育內涵充實。先由擔任主禮嘉賓的教育局局長蔡若蓮博士致辭，另有粵港澳三地之學生代表分享，並且誦讀《和平宣言》，以及歷史戲劇演繹等教育活動。蔡若蓮局長指出，南京大屠殺的史實不會被遺忘，也不應被遺忘。我們要珍惜得來不易的和平，那是戰爭中的死難者用生命換來的。那些受難者、倖存者是歷史的見證者，見證着我們國家從戰爭中取得最後的勝利。有國才有家，現今世界複雜多變，仍有不少地方處於戰亂。反對戰爭侵略，這不單是一個國家的事，而是全世界的責任。

今年的教育活動中，增添粵港澳三地之學生代表分享對抗日歷史的感受；同時邀請了「畫說抗戰」全港中學生創作比賽初級組及高級組冠軍得獎同學分享他們的創作理念，深刻表達對歷史的追思與和平的珍視。接着，由金齡演員帶領中小學生以舞台劇，讓與會者了解南京大屠殺的歷史，目的是避免慘劇再次發生。這段戲劇目的在於還原南京大屠殺的複雜歷史面向，強調跨越國界的記憶責任——唯有直面真相、傳承教訓，才能讓和平成為人類共同堅守的誓言。

筆者在教育活動負責作總結，概括了幾點。其一，主辦及籌辦單位在籌措活動過程中，都以「不帶仇、不懷恨」的善良價值為主導，用於是次悼念活動。期望受眾特別是年輕一代能銘記歷史、珍愛和平，更好守護及建設祖國。其二，在回望沉重的抗日歷史，日本於1894至1945年對中國先後兩次的大侵略，以及戰敗後到今天，日本鷹派政府都不承認侵略罪責。因此，作為中國人乃至熱愛和平的世界人，都必須銘記日本侵華歷史，以為警醒。其三，筆者以9月3日於北京觀看紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的閱兵儀式後，受媒體訪問即時說出的感言「何其有幸，生於今日之中國」作為結語。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

